F.A.Z. exklusiv : Von der Leyen fordert 3 Billionen Euro für das Klima

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat große Versprechen gegeben, um die nötige Mehrheit im Europäischen Parlament zu sichern. Im Klimaschutz will sie bei den ehrgeizigen Abgeordneten mit der Zusage punkten, die EU bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Am Montagabend machten die Europaabgeordneten noch einmal Druck. Vertreter beinahe aller Gruppen sprachen sich dafür aus, den Klimanotstand auszurufen. Ob von der Leyen, deren Kommission an diesem Mittwoch vom Europäischen Parlament bestätigt werden soll, sich dieser Forderung anschließt, ist offen. Die Vorbereitung der neuen Klimapolitik der Kommission aber läuft vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid Anfang Dezember auf Hochtouren. Das gilt allen voran für die zentrale Frage: wie von der Leyen ihre Klimapolitik finanzieren will.

Seit dem Sommer rätseln Politiker wie Fachleute darüber, wie die Kommissionspräsidentin den CO2-Ausstoß der EU bis 2030 zunächst um 50 bis 55 Prozent verglichen mit dem Jahr 1990 und dann bis 2050 auf faktisch null reduzieren will. Nun liegt der F.A.Z. ein interner Überblick der Kommission vor, woher das dafür nötige Geld kommen soll. 300 Milliarden Euro veranschlagt die EU-Kommission darin im Jahr, 3 Billionen bis 2030 – zusätzlich zu den schon geplanten Klimaausgaben. Das entspricht nicht weniger als 1,9 Prozent der Bruttoinlandsprodukts der EU. Die Hälfte soll direkt von der EU kommen. Die andere Hälfte sollen die Mitgliedstaaten und der Privatsektor stemmen. Die Staaten sollen gezielt, eventuell sogar jährlich überprüft von der EU-Kommission, in die Klimapolitik investieren und dafür Einnahmen aus neuen Abgaben für den Luftverkehr und Zollzuschlägen auf klimaschädlich produzierte Güter nutzen.

Eine große Ungewisse

Der Anteil der EU wiederum verteilt sich auf zwei Säulen: den Haushalt der Staatengemeinschaft und die Europäische Investitionsbank (EIB). Die Luxemburger Bank soll wie schon angekündigt bis 2025 ihre Investitionen in den Klimaschutz verdoppeln, was ungefähr 60 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr entspricht. Der Löwenanteil des zusätzlichen Gelds für den Klimaschutz muss damit aus dem Haushalt kommen. Ungefähr 100 Milliarden Euro will von der Leyen in diesem für ihren im Sommer in Aussicht gestellten „Europäischen Plan für nachhaltige Investitionen“ reservieren. Bis 2030 entspräche das dann der von ihr damals angekündigten 1 Billion Euro. Die EU müsste den Anteil der Klimaausgaben am Gesamthaushalt damit drastisch von bisher etwas weniger als einem Fünftel auf mindestens die Hälfte steigern. Genau lässt sich das nicht sagen, da von der Leyen Fonds und Beiträge einrechnet, die wie der EU-Invest-Fonds nur teilweise direkt aus dem Haushalt finanziert werden.

So soll der EU-Invest-Fonds oder Juncker-Fonds allein ganze 27 Milliarden Euro im Jahr beisteuern. Zur Erinnerung: Der Fonds übernimmt mit relativ geringen Beträgen aus dem EU-Haushalt das Hauptrisiko von Projekten und holt damit andere Investoren an Bord. Knapp die Hälfte der 100 Milliarden Euro im Jahr soll zusammenkommen, indem die Ausgaben in den verschiedenen Feldern der EU-Politik von den Agrarhilfen bis zur Forschung auf den Klimaschutz ausgerichtet werden. Kleinere Milliardenbeträge will von der Leyen aus den Einnahmen des Emissionshandels sowie dem Budget für die Umweltpolitik nehmen. Zudem rechnet sie Zuschüsse aus den nationalen Budgets, die die Staaten zahlen müssen, um bestimmte Fördertöpfe anzapfen zu können, von 9 Milliarden Euro ein. Das entspricht immerhin fast einem Zehntel ihres Klimaschutzinvestitionsprogramms. Die verbleibende Lücke von 21 Milliarden Euro im Jahr soll aus den Sozialfonds stammen – wobei dieser Posten, der auch die Ausgaben für den Klimaanpassungsfonds für besonders geforderte Staaten umfassen dürfte, mit einem Fragezeichen versehen ist.

Die große Ungewisse für die Planung von der Leyens ist ohnehin, ob die Mitgliedstaaten die drastische Erhöhung der Klimaschutzausgaben mittragen. Sie entscheiden – wenn auch gemeinsam mit dem EU-Parlament – über die Ausgaben. Ausgangspunkt ist ein noch von der scheidenden Kommission von Jean-Claude Juncker vorgelegter Vorschlag für den Finanzrahmen 2021 bis 2027, mit dem sich die EU eine Art Obergrenze für die Jahreshaushalte setzt. Zwischen 160 und 170 Milliarden Euro im Jahr sind darin für den Haushalt insgesamt vorgesehen. Bisher drehte sich der Streit eher darum, ob das zu viel oder zu wenig ist und wie viel Geld Landwirte und Regionen erhalten. Von der Leyens Klimapläne spielten bestenfalls eine untergeordnete Rolle.