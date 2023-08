Leider müssen wir in Deutschland seit langem sehr mäßige Staatsmänner ertragen. Schuld ist der beamtenhafte Geist in der Politik, der gerade in Krisen versagt. Aus der Frankfurter Zeitung vom 13. August 1923

Das Kabinett Cuno ist zurückgetreten, Herr Stresemann ist mit der Bildung der neuen Regierung betraut worden. Das war von Freitag auf Samstag schon wahrscheinlich und ist dann durch den Beschluss, den die Sozialdemokratische Reichstagsfraktion vorgestern Nachmittag fasste, entschieden worden.

In diesem Beschlusse heißt es, dass die Fraktion angesichts der schweren außen- und innenpolitischen Situation eine vom Vertrauen der breiten Massen unterstützte Regierung, die stärker sei als die bisherige, für notwendig halte; die Fraktion habe nicht das Vertrauen zur Regierung Cuno, dass sie diesen Voraussetzungen genüge. Die Sozialdemokratischen Abgeordneten haben damit dem Kabinett Cuno ein Misstrauensvotum erteilt, ohne die Abstimmung über den kommunistischen Antrag abzuwarten.

Unter diesen Umständen blieb Herrn Cuno allerdings nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Er hätte sich behaupten können, wenn die Sozialdemokraten bereit gewesen wären, sich bei dem kommunistischen Misstrauensantrage der Stimme zu enthalten. Aber einem Votum gegenüber, dem sich auch die Sozialdemokraten anschlössen, wäre unter den heutigen Umständen die Stützung durch die „bürgerlichen“ Parteien allein nicht ausreichend. So sind es die Sozialdemokraten, die den Regierungswechsel herbeigeführt haben. Nachdem wir schon vorgestern über ihre plötzliche Wendung das Nötige gesagt haben, wollen wir heute nicht nochmals darauf eingehen.

Jetzt kommt die große Koalition

Eine Selbstverständlichkeit ist es, dass diese Wendung die große Koalition zur Folge hat. Wenn man es den bürgerlichen Parteien überlassen hätte, aus ihren Reihen eine neue Regierung zu bilden, so wäre man in eine völlig unhaltbare Lage gekommen. Die Schwierigkeiten wären in diesem Falle so groß gewesen, dass eine lange hinziehende Krise eingetreten wäre, die man wirklich in keinem Augenblicke weniger vertragen könnte als in dem gegenwärtigen.

Und wenn die Sozialdemokratie schon glaubt, zur Beruhigung der Massen etwas durch Regierungsveränderung tun zu müssen, dann genügte es nicht, ihnen den Reichskanzler auf den Opfertisch zu legen, sondern nun musste sie eben auch selbst die politische Verantwortung übernehmen, damit die Massen sähen, dass Arbeitervertreter in aller Form den Gang der Regierung mitbestimmen.

Das Erfreulichste an dem Vorgange ist noch dies, dass sich die Vertreter der Parteien, die in Frage kommen, rasch verständigt haben. Sie hatten wohl alle das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr, wie es früher geschehen ist, mit Gezänke beginnen dürften. Auch die Abwicklung mit Reichskanzler Wilhelm Cuno hat sich in freundlichen Formen vollzogen. Man hat ihm höflich mitgeteilt, dass er frank sei, aber ihn gebeten, noch ein wenig auszuharren, bis das neue Kabinett in Sicht sei. Dann ging er.

Mit der nötigen Unbefangenheit begegnet

Mit ihm endet eine Regierung, unter der die schwerste Zeit eingetreten ist, die wir seit dem Kriege zu tragen haben. Als Herr Cuno sein Amt übernahm, wurde er in weiten Kreisen freundlich begrüßt, insbesondere von denen, die sich schon lange nach einem Ministerium gesehnt hatten, das nicht parteipolitisch, sondern aus „Fachmännern“ zusammengesetzt sei.

Ohne jede Illusion über die Parteipolitik, sind wir doch diesem Wunsche gegenüber aus guten Gründen immer skeptisch gewesen. Aber wir sind auch in diesem Punkte nicht doktrinär und gegen niemanden voreingenommen. Wenn wir etwa unter den „Völkischen“, die über die politische Bühne gehen, Leute sähen, die nicht vorzugsweise politisch unzurechnungsfähig, sondern tüchtige Kerle wären, die eine brauchbare Idee hätten, wie man aus unserer fürchterlichen Lage herauskäme, so würden wir rufen, dass man sie um Gotteswillen zu Ministern machen möge.

Auch Herrn Cuno begegneten wir mit aller nötigen Unbefangenheit. Bitte, zeigen Sie, was Sie können – das etwa war der Sinn unserer Haltung. Es hat sich freilich bald nicht vermeiden lassen, mit Kritik einzusetzen, denn die sichtbaren Leistungen des Kabinetts waren wenig geeignet, Zufriedenheit zu erwecken.

Cuno hatte vor allem die eine große Aufgabe, den Ruhrkonflikt zu einem für Deutschland günstigen oder wenigstens erträglichen Ende zu führen und bis dahin den passiven Widerstand richtig zu fundieren. Dabei lassen wir schon die Frage beiseite, ob dieser Konflikt nicht überhaupt hätte vermieden werden können. Es spricht vieles dagegen, dass die geringe Kohlenmenge, die an den uns auferlegten Lieferungen fehlte, und die berühmten Telegraphenstangen, die wir schuldig geblieben sind, ausschlaggebend gewesen seien.