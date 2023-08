Das deutsche Volk ist in einer geradezu verzweifelten Lage. Von außen gewürgt durch einen auf seine Unterwerfung bedachten Feind, im Innern zermürbt durch die so entstandene Not mit allen ihren schlimmen Begleiterscheinungen, hat es nur noch eine Stütze, nämlich seinen starken Lebenswillen. Wo liegt das Ende? Es ist nicht abzusehen. Die Rettung kann nur von außen kommen.

Aber diejenigen, die geneigt sind, uns eine Erleichterung zu verschaffen, bringen dazu nicht die nötige Kraft auf, auch muten sie uns Dinge zu, die unser empfindlich geschwächtes Ertragungsvermögen in bedenklicher Weise belasten würden. Doch wir wollen leben. Aber um leben zu können, müssen wir das dazu Nötige tun.

In diesen Tagen, in denen die zu Trümmern zusammenstürzende Währung die Existenz aller bedroht, sind verzweifelte Entschlüsse notwendig geworden. Wenn vorher gehandelt worden wäre, wäre die Not geringer. So ist es erheblich spät geworden. Aber für entschlossene Menschen kann es niemals zu spät sein.

Der Reichstag muss sich aufraffen

Der Reichstag, dieser Reichstag der Versäumnisse, ist gestern zusammengetreten, um mit der Regierung des Reiches, dieser Regierung ungenügender Rührigkeit, über die zu treffenden Maßnahmen zu beraten. Reichstag und Reichsregierung werden sich zu höchster Entschlusskraft aufraffen müssen, wenn sie den Erwartungen der deutschen Volkes und den Erfordernissen der Stunde gerecht werden wollen.

Kanzler Wilhelm Cuno hat gesprochen. Er hat die Lage wahrheitsgemäß geschildert. Auch er weiß in dem düsteren Bild keine lichten Punkte zu zeigen. „Ein starkes Volk und eine starke Regierung“ fordert er. Möge er, der müde Redner, das Seinige tun, um den ihn betreffenden Teil der Forderungen endlich gerecht zu werden.

Die englische Aktion, die sich vom deutschen Standpunkt als Vermittlungsaktion ansieht und auch eigentlich eine solche ist, hat versagt, bisher versagt. Der Gedanke liegt nahe, es nun mit einer direkten Verständigung mit Frankreich zu versuchen. Politiker, die von den Massen gehört werden, haben es ja bereits gefordert. Aber zwischen Frankreich und Deutschland liegt Barriere auf Barriere, alles Hindernisse, die die französische Regierungspolitik aufgerichtet hat. Frankreich will nicht nur die Kapitulation. Hinter dieser liegt das ganze, für die Regierung Poincaré verbindliche politische Programm der Kränkung deutscher Gebiets- und Hoheitsrechte.

Mit dem Frankreich von heute, das auf dieses Programm festgelegt ist, kann es keine Verständigung geben. Aber mit dem irregeleiteten französischen Volke muss es eine Verständigung geben, sollte es eine Verständigung geben können. Wenn die Dinge gegenwärtig dafür noch nicht reif sind, so trifft die Reichsregierung nicht die Schuld. Aber hat sie genügend getan, um die französische Öffentlichkeit über die Versöhnungsbereitschaft Deutschlands aufzuklären?

Die Verständigungsversuche waren ehrlich gemeint

Kanzler Cuno berief sich gestern erneut auf die von seinem Kabinett vor der Ruhrbesetzung gemachten vier Verständigungsversuche. Sie waren ehrlich gemeint und hätten drüben ein Echo wecken sollen. Aber es hat wenig Wert, auf Vergangenes hinzuweisen. Eine immer wieder einsetzende Bearbeitung verlangt unsere politische Lage. Mit Noten und Denkschriften ist für uns gegenüber Premierminister Poincaré nichts zu erreichen, aber gegenüber dem französischen Volke gibt es das Mittel der Reden der Staatsmänner und die anderen Mittel einer rührigen Publizitätspolitik.