Die Rede, die der Bolschewist Karl Radek in einer Sitzung der Exekutive der Moskauer Internationale gehalten und die dann zu einer Auseinandersetzung mit den deutschen Nationalisten geführt hat, war eine Überraschung. Die Töne, die Radek darin anschlug, hatte man bis dahin von Moskauern niemals gehört. Aber die russischen Bolschewisten überhaupt und Radek insbesondere sind durchaus keine sentimentalen Romantiker.

Wenn er, selbstverständlich nach Vereinbarung mit seinen engeren Genossen, dem von der französischen Militärmacht während der Ruhrbesetzung erschossenen Deutschen Leo Schlageter Worte der Sympathie widmete, so verfolgte er damit ganz bestimmte Zwecke. Man wird ihm sicherlich nicht Unrecht tun mit der Annahme, dass ihm die Idee der Nation an sich völlig gleichgültig ist. Es handelt sich um eine neue Strategie.

Es gab schon einmal etwas Ähnliches, aber es ging damals nicht von den Moskauern aus, die es im Gegenteil energisch bekämpften. Vor vier Jahren machte Heinrich Laufenberg mit einigen anderen Propaganda für den „Nationalbolschewismus“, für eine Verbindung zwischen der äußersten Linken und der äußersten Rechten. Eine solche Agitation war natürlich nur dadurch möglich, dass Laufenberg Ansichten vertrat, die der Gefühlswelt des Nationalismus entgegenkamen. Es mögen wohl wirklich seine eigenen Ansichten gewesen sein.

Ein Entgegenkommen aus Opportunismus?

Aber Moskau hatte dafür nur Hohn, und Radek veröffentlichte damals eine Schrift gegen Laufenberg, die den Standpunkt der Bolschewisten darlegte. Darin findet sich ein bezeichnender Satz: „Etwas anderes ist Opportunismus und etwas anderes das Rechnen mit Tatsachen“. Die Moskauer haben also wohl gemeint, dass Laufenberg seine den Nationalisten entgegenkommende Haltung nur aus Opportunismus einnehme, womit sie ihm vielleicht Unrecht getan haben. Aber jedenfalls war für sie selber die Angelegenheit nur eine Frage der Umstände. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass sie heute etwas anderes sei.

Aus bloßem Opportunismus den Nationalisten Konzessionen zu machen, haben die Bolschewisten keine Neigung, und das ist sehr begreiflich, denn es ist immerhin nicht so ganz einfach, Jahre lang die Internationale zu predigen, dem Nationalen alle Geringschätzung zu erweisen und dann plötzlich eine ganz andere Linie einzuschlagen. Aber eines ist der Opportunismus und ein anderes „das Rechnen mit den Tatsachen“. Die Moskauer sind in ihrer Art kluge Politiker, und Radek ist keineswegs der Geringste unter ihnen.

Tatsachen anzuerkennen, die sie nicht zu ändern vermögen, und sich nach ihnen einzurichten, haben sie sich nie geweigert. Ging es mit der kommunistischen Wirtschaftsweise nicht, dann haben sie eben wieder die andere zugelassen. Geht es, in Deutschland, mit dem blanken Internationalismus nicht, dann muss eben der nationale Ton eingefügt werden. Die „Tatsachen“ haben sich eben geändert. Vor vier Jahren war der deutsche Nationalismus ohnmächtig; was konnte damals einen Realisten wie Radek veranlassen, ihm entgegenzukommen? Seither hat aber der Nationalismus weite Kreise erfasst, die Dinge liegen heute nicht mehr so wie vor vier Jahren; so zieht denn Radek die Konsequenzen, stellt ihn in die Rechnung ein und eröffnet ein neues Vorgehen.

Eine etwas plötzliche Wendung

Die Wendung kam auch den kommunistischen Unterführern etwas plötzlich. Man konnte das deutlich an dem Gesichte ihrer Blätter verfolgen. Bereits war ein geheimes Rundschreiben, das aber dann einer sozialdemokratischen Zeitung auf den Tisch flog, an die kommunistischen Bezirksleitungen ergangen, worin die neue Haltung angeordnet wurde, und immer noch schrieben die Blätter in der gewohnten Weise gegen die Nationalisten und Faschisten. Ihre bescheidenen Talente konnten nicht so rasch umlernen. Inzwischen wird ihnen wohl die Auseinandersetzung, die die kommunistische Vereinigung Internationaler Verlagsanstalten nun auch in einer Broschüre „Schlageter“ zusammengefasst hat, das Nötige beigebracht haben. Sie müssen sich auf einige Gedanken einrichten, die von dem Gewohnten erheblich abweichen.