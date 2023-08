Es ist kein Geheimnis, dass viele Engländer der Ansicht sind, es wäre nicht schwer, die sachliche Reparationsfrage und was damit zusammenhängt, in dem Augenblick zu lösen, wo das politische Hindernis überwunden ist, dessen Kernpunkt die Beherrschung des Ruhrgebietes und der passive Widerstand bilden. Ob die Ansicht begründet ist, wird man abwarten müssen.

Angenommen, die politischen Vorfragen wären lösbar, wie müsste eine sachliche Regelung der Reparationsfrage nach alliierter Meinung aussehen? „Is a settlement of reparations possible?“ Professor John Maynard Keynes bemüht sich in der „Nation“ vom 28. Juli um die Antwort. Wenn eine Kommission von Sachverständigen einberufen würde, meint er, würde sie wahrscheinlich zum Ausgangspunkt nehmen, dass Deutschland 30 Milliarden Goldmark angeboten und der britische Premierminister Bonar Law 50 Milliarden Mark gefordert hat.

„Wenn die Experten,“ so sagt Keynes, „beschließen sollten, eine endgültige Zahl festzusetzen, so werden es wahrscheinlich 50 Milliarden Mark zu 5 oder 6 Prozent sein. Möglicherweise mögen sie es für besser halten, Bonar Laws Plan von zwei oder drei Stadien zu folgen: Zuerst ein Moratorium von zwei bis drei Jahren, dann die Zinsen von 40 Milliarden Mark (indem sie die Differenz zwischen 30 und 50 teilen, wie das die Schiedsrichter immer tun), dann, in 10 Jahren, Zinszahlung auf weitere 10 bis 20 Milliarden Mark, vorausgesetzt, dass, wenn diese Zeit verstrichen ist, das Schiedsgericht der Meinung ist, dass diese Zahlung möglich ist. Vom Gesichtspunkt der unmittelbaren Last Deutschlands macht es einen großen Unterschied, ob die jährlichen Zahlungen zu 5 Prozent ohne Tilgungsfonds oder 6 Prozent einschließlich eines solchen gemacht werden. Die äußerste Grenze der Last einer solchen Entscheidung würde ein Minimum von 100 Millionen Pfund pro Jahr sein (bei 40 Milliarden Mark zu 5 Prozent) und ein Maximum von 180 Millionen Pfund (bei 60 Milliarden Mark zu 6 Prozent).“

Wie werden sich die Alliierten verhalten?

Professor Keynes bezweifelt, dass Deutschland solche Summen bezahlen kann. „Aber die Antwort auf diese Frage, welche erst mit der Zeit sicher entschieden werden kann, ist nicht von derselben unmittelbaren Wichtigkeit wie die Frage, ob heute die Elemente für ein Einvernehmen vorhanden sind.“ Keynes glaubt, dass unter gewissen Voraussetzungen Deutschland einer solchen Lösung nicht im Wege stehen werde. Er verweist zum Beweis auf das deutsche Angebot des Schiedsspruchs. Aber wie würden sich die Alliierten dazu stellen?

Keynes sagt: „Augenblicklich ist die Minimalforderung Frankreichs 26 Milliarden Mark plus Streichung seiner interalliierten Schulden. Belgien fordert 4 bis 5 Milliarden Mark über die bedeutende Summe hinaus, die es bereits als Priorität vor den übrigen Alliierten empfangen hat. Großbritannien wird ein Äquivalent des jährlichen Betrages, den es Amerika schuldet, fordern also etwa 12 Milliarden Mark. Italien würde wahrscheinlich mit 5 Milliarden Mark zufrieden sein, wenn seine alliierten Schulden gestrichen würden. 4 bis 5 Milliarden Mark würden die Forderungen der kleineren Alliierten decken. Man sieht also, dass 50 Milliarden Mark plus Streichung der interalliierten Schulden jedermann befriedigen würden.“