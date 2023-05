Frankfurt bereitet sich, den 18. Mai festlich zu begehen. Die Regierungen des Reiches und der Länder sind eingeladen. Der Reichspräsident hat sein Kommen zugesagt. Führende Männer der deutschen Demokratie werden in der Paulskirche, auf dem Römerberg und in den Schulen sprechen. Was ist es für ein Ereignis, dessen an diesem Tage feierlich gedacht werden soll?

Am 18. Mai werden 75 Jahre vergangen sein, seit die erste aus allgemeinen Wahlen des ganzen Volkes hervorgegangene Nationalversammlung in der Paulskirche eröffnet wurde. Dem Siege der Befreiungskriege war in Deutschland eine trostlose Zeit gefolgt. Das Versprechen der Konstitution, das die Fürsten dem gegen Napoleon ziehenden Landwehrmanne gegeben hatten, ward gebrochen oder (mit geringen Ausnahmen) nur halb eingelöst.

Die kleinen Tyrannen, gegenüber den Untertanen eifrig auf ihre Gerechtsame bedacht, beugten sich selber tief vor dem allmächtigen Leiter der Reaktion und des Deutschen Bundes, Österreichs Staatskanzler Clemens Wenzel von Metternich. Jedes Wort, jede Miene wurde von der Polizei belauscht; die geringste freiheitliche Bewegung stieß an starre Schranken; die Besten des Volkes, Führer und Kämpfer der Befreiungskriege, vermochten nicht mehr zu atmen; ein Aufbegehren, vielfach schon geargwöhnte Gesinnung, musste mit jahrelanger Haft gebüßt werden.

Der hatte Glück, dem es gelang, sich aus diesem Vaterlande ins rettende Ausland zu flüchten. Dreiunddreißig Jahre währte dieser grauenhafte Druck, und im Vorfrühling 1848 war er fast in einer Nacht zusammengebrochen: Die alten Minister waren überall zurückgetreten, die Fürsten wetteiferten, den Forderungen nachzukommen, denen sie so lange ein schroffes Nein entgegengesetzt hatten; die vom Amte Enthobenen, Gemaßregelten, Verfolgten, Eingekerkerten wurden zu den höchsten Ämtern berufen.

Ein Rausch der Erlösung ging durch Deutschland und Österreich. Was man sich im Verborgenen zugeflüstert hatte, konnte offen verkündet werden als die Forderung des ganzen Volkes: ein Deutschland, nicht mehr ein Bund von Dynastien, sondern zusammengehalten durch eine Volksvertretung, in der Welt geachtet durch eine machtvolle Zentralgewalt, politische, wirtschaftliche, rechtliche Einheit! Ein freies Deutschland, ohne Zensur, Grundherrschaft, Polizeijustiz, Zunft- und Passzwang, mit Gleichheit aller Bürger jeden Glaubens, jeder Herkunft, jedes Vermögens und jeder Stellung vor dem Gesetze!

Die Männer, die am 18. Mai 1848 in die Paulskirche einzogen, sollten – selbst als erste freigewählte Volksvertretung schon ein Beginn – dieses Deutschland verwirklichen. Alles blickte auf sie und glaubte an ihr Werk. Sie haben es nicht vollbringen können, und dennoch feiern wir den Tag. Die Gründe des Versagens – allzu großes Vertrauen zum Feinde von gestern, begreiflicher Mangel an politischer Erfahrung, revolutionär-utopische Denkweise (hier eigentümlich mit deutscher Gelehrsamkeit und Pedanterie vermischt), Mangel an nachhaltigem Willen in dem damals überwiegend kleinbürgerlichen und bäuerlichen Volke – diese Gründe sind offenbar. Mögen die Anhänger einer vergangenen Zeit immer wieder mit geheimer Freude auf diese „unpolitischen Züge“ hinweisen! Uns anderen sind die politischen Möglichkeiten im deutschen Volk, die sich hier gleichfalls gezeigt haben, wichtig.

Mehr zum Thema 1/

Es ist von Bedeutung, dass es in Deutschland vor 1870 eine Versammlung gegeben hat, in der eine ungewöhnlich große Anzahl lebendiger und ungemein fruchtbarer politischer Köpfe saß, die der späteren „Realpolitik“ das anders als die Erfüllung gedachte Ziel geben haben. Dass das Interesse für politische Dinge einmal Deutschland durch und durch bewegt hat und es möglich war die Debatte, ohne parteimäßige Beschränktheit stets im Hinblick auf die letzten weltanschaulichen Überzeugungen zu führen, über denen man aber die deutsche Gemeinsamkeit niemals vergaß. Die Abgeordneten der Nationalversammlung haben sich nicht an der Spitze des Landes zu halten vermocht. Aber ihr Einzug in die Paulskirche ist Zeichen und Bürgschaft der Existenz eines demokratischen Deutschlands, eines demokratischen Deutschen, auf dessen endlichen Sieg wir heute mehr als je hoffen. Und darum feiern wir diesen Tag.