Der dritte Monat der Ruhrbesetzung ist vorüber. Der Versuch, eine Bilanz ihrer Ergebnisse für Frankreich zu ziehen, wird also kaum mehr als verfrüht bezeichnet werden können. Gewiss, Ministerpräsident Raymond Poincaré hat erst dieser Tage in der Finanzkommission der Kammer erklärt, dass nur eine Okkupation von langer Dauer produktiv sein, das heißt materielle Ergebnisse liefern könne. Aber diese Erkenntnis ist sehr jungen Datums, und, wenn man sie mit den Hoffnungen und Illusionen vergleicht, auf die die französische Regierung ihre Ruhrpolitik aufgebaut hatte, so wird man diese erzwungene Resignation als einen der Hauptpassivposten dieser Bilanz zu buchen haben.

Es ist noch keine vier Monate her, dass Herr Poincaré eine wesentlich andere Sprache führte. Noch in den Dezemberverhandlungen in London erklärte er, durch die Besitzergreifung des Ruhrgebiets werde Frankreich in die Lage kommen, sich selbst bezahlt zu machen, und man erzählt von einer Milchmädchenrechnung, die er höchst eigenhändig aufgemacht habe, und in der das finanzielle Ergebnis aus der Beschlagnahme von Kohle und Industrieprodukten, aus dem Erlös der deutschen Staatsforsten und aus der Erhebung der Zölle, Steuern und Ausfuhrabgaben in der Gesamtheit des besetzten Gebietes auf rund 2 Milliarden Mark beziffert war.

Täglich neue Abschreibungen

Nachdem bereits die Skepsis der französischen Finanzsachverständigen die ersten Wermutstropfen in diese Hoffnungen hatte träufeln lassen, zwang der unerwartete Gang der Ereignisse im Ruhrgebiet zu täglich neuen Abschreibungen. Bereits Ende Januar sah sich Herr Poincaré vor der Kammer zu dem Eingeständnis genötigt, dass die Operationen im Ruhrgebiet wahrscheinlich nicht sehr viel erbringen werden.

Um die tatsächlichen „Ergebnisse“ richtig einschätzen zu können, wird man zunächst einen Blick auf die deutschen Leistungen vor der Ruhrbesetzung werfen müssen. Kurz nach der durch das Intrigenspiel der von Staatspräsident Alexandre Millerand und Poincaré gesprengten Konferenz von Cannes hatte die Reparationskommission die Leistungen Deutschlands für das Jahr 1922 auf 720 Millionen Mark in Bar und 1450 Millionen Mark in Sachlieferungen festgesetzt.

Deutschland ist diesen Verpflichtungen nachgekommen, soweit ihm dazu von der Gegenseite die Möglichkeit gegeben wurde. Es hat nicht nur die Barzahlungen auf Heller und Pfennig geleistet, sondern es hat auch das Sachlieferungsprogramm ausgeführt, soweit dies von den Gegenkontrahenten gewünscht worden ist.

Allerdings hat Frankreich von den 950 Millionen Mark Naturallieferungen, auf die es nach der Entscheidung der Reparationskommission Anspruch hatte, nur für 209 Millionen Mark erhalten. Aber selbst Herr Poincaré hat bisher nicht zu behaupten gewagt, dass, von den geringen, aus technischen Gründen verursachten Rückständen der Kohlen- und Holzlieferungen abgesehen, die Schuld dafür Deutschland treffe.