Von dem Verbrechen der Völkischen, die mitten in dem auf dem Willen der Arbeiterschaft beruhenden Ruhrkampf den heutigen Staat zertrümmern und irgendeine unklare und unhaltbare Diktatur an seine Stelle setzen wollten, ist es zunächst stille geworden. Die Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof wird das weitere ergeben. Doch reisen die nationalistischen Agitatoren immer noch Land auf, Land ab. Ihre Presse ist so laut wie je und sie fälschen und schwächen zusammen den nationalen Willen nach innen und außen.

Denn darum handelt es sich. Unsere Nationalisten haben heute immer noch eine Resonanz in der Welt und in Deutschland, die ihrer Bedeutung, der ganzen politischen Situation und jedenfalls dem, was sie uns noch zu sagen haben, nicht mehr entspricht. Das muss immer wieder deutlich gesagt und in weiten Kreisen klar erkannt werden. Was hat es heute noch mit ihrem monarchistischen Ziel auf sich? Darf ein national denkender Deutscher dieses Ziel überhaupt noch verfechten?

Man gestatte uns ein paar Worte darüber, um gerade aus den Einsichten des heutigen Kampfes heraus die Klärung herbeizuführen. Die Agitationsbehauptung der Rechtsparteien im glorreichen Wahlkampf des Jahres 1920, der demokratische Staat berücksichtige nur die Interessen der Arbeiterschaft, muss längst von jedermann als unhaltbar erkannt sein.

Die Demokratie lässt allen Schichten ihr Recht

Die Entwicklung seit jenen Tagen hat klar gezeigt, dass die republikanische Demokratie trotz mancher Schönheitsfehler, die ihr wie allem Menschenwerk anhaften und um deren Überwindung wir kämpfen müssen, allen Schichten ihr Recht lässt. Der monarchistisch-aristokratische Staat aber würde sofort mit der schärfsten Gegnerschaft mindestens der Hälfte des Volks zu rechnen haben, die sich durch seine Einrichtung entrechtet fühlen würde; die durch Krieg und Niederlage schon zermürbte Kraft der Nation würde sich vollends in innerem Hader verzehren.

Zudem würde die Rivalität der Stammesmonarchien im abhängigen Deutschland, wie die Geschichte lehrt, nicht gezügelt werden können; so würden wir mit dem Tage der monarchistischen Restauration zum innerlich ganz kraftlosen Spielball in der Hand der übrigen europäischen Nationen (wie etwa zur Zeit der Konfessionskriege) werden und nicht einmal zu passivem Widerstand mehr fähig sein.

Nicht nur heute, da das überwiegend sozialistische Ruhrgebiet und das von demokratischen Zentrumskreisen geführte Rheinland zur Republik stehen, sondern für alle Zukunft ist daher jeder Versuch, die Monarchie einzuführen, ist aber auch die kräfteablehnende, auf inneren Zwist abgestellte monarchistische Agitation ein Verbrechen an der Nation.

Sind wir überdies nicht alle in diesen Jahren tatsächlich zu Republikanern geworden? Wir waren nach dem furchtbaren Zusammenbruch des alten Regimes ohne die alte Bevormundung auf uns selbst angewiesen, entdeckten in unserem Volkskörper lebendige Kräfte und bahnen uns in freier, republikanischer Selbstbestimmung unseren Weg.

Kein national denkender Deutscher kann Monarchist sein

Was soll man aber vollends zu der immer noch vorgebrachten Behauptung der Rechtsparteien sagen, die Reichsverfassung, die unser nationales Leben umschließt, sei durch ihren angeblich hochverräterischen Ursprung kompromittiert? Sie ist aus dem Volkswillen hervorgegangen; die frühere Legitimität der Fürsten aber beruhte auf Gewaltstreichen oder auf Napoleons Gnaden. Kann überhaupt noch ein Zweifel darüber bestehen, welche Gesetzmäßigkeit von tieferem innerem Recht getragen ist?

Jedenfalls kämen doch zum mindesten die Wittelsbacher und vielleicht noch kleinere Dynastien neben den Hohenzollern wieder ans Ruder, ihre von Napoleon gewollte Eifersucht würde erwachen. Dass es heute in der Zeit einer neuen napoleonischen Politik Frankreichs noch Deutsche gibt, die sich zu Dynastien zurücksehnen, deren Souveränität und Rivalität Napoleon aus Gründen der französischen Weltherrschaftspolitik mit schlauer Berechnung der Folgen in Deutschland stabilisiert hat, ist unfasslich. Ein wahrhaft national denkender Deutscher kann heute nicht mehr Monarchist sein.