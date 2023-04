Die englische Regierung hat Anlass, mit der neuesten Wendung der Dinge zufrieden zu sein. Frankreichs Ministerpräsident Raymond Poincaré ist nach London gekommen, zwar nicht in eigener Person, doch in Gestalt von Industrieminister Louis Loucheur, dessen Londoner Mission durch die Tatsache, dass er nach seiner Rückkehr sowohl von dem französischen Ministerpräsidenten wie auch von dem Präsidenten der Französischen Republik zum Bericht empfangen wurde, eine noch größere politische Bedeutung erhält, als es zuerst den Anschein hatte.

Die französische Regierung, die nach dem Misserfolg der Pariser Januarkonferenz trotzig versuchen wollte, den Weg der Gewalt auf eigene Verantwortung einzuschlagen und den Wünschen des englischen Gläubigers die nötige Rücksicht zu verweigern, möchte nun zu dem Ausgangspunkt des Abenteuers zurück, indem sie die Wiedervereinigungsmöglichkeit mit England erforscht.

Offenbar glaubt man in Paris auf Grund der Feststellungen Loucheurs, in London keine verschlossenen Türen zu finden, denn der oft gut unterrichtete „Petit Parisien“ kündigt bereits an, dass demnächst eine Aussprache Poincarés mit den alliierten Ministerpräsidenten über die bisher trennenden Fragen stattfinden solle.

Das Nachgeben liegt auf französischer Seite

Die französische Politik hält es für angebracht, die Sache so darzustellen, als ob auch auf Seiten Englands, das die Unhaltbarkeit seiner Politik der Abstinenz eingesehen habe, ein Nachgeben stattgefunden hätte, und es wird wohl, um Frankreich Gesicht zu geben, von ihr zunächst der Plan entworfen, dass erst nach Herstellung eines gemeinsamen Programms zwischen Frankreich, Italien und Belgien an England offiziell herangetreten werden solle.

Doch in Wirklichkeit liegt, wie der nun in hoch offiziösem Lichte erscheinende Gang Loucheurs nach London zeigt, das Nachgeben allein auf der französischen Seite. Premierminister Bonar Laws britische Politik der Abstinenz hat sich zwar auf die Dauer als unhaltbar erwiesen, aber keinesfalls in einem Sinne, der dem französischen Imperialismus günstig zu sein brauchte.

Die englische Presse hat auf Loucheurs Werbungen im allgemeinen freundlich, aber kühl geantwortet. Wie sich die englische Regierung selber zu den Bestrebungen des Pariser Emissärs stellt, deutet eine soeben eingetroffene Nachricht der Agentur Reuters an. Zwischen Frankreich und England sind seit dem Januar mancherlei trennende Momente getreten. Zusammengefasst können sie in drei Kategorien genannt werden, nämlich:

Die Frage der Verschuldung Frankreichs an England. Die Reparationsfrage mit ihren Einzelteilen, als da sind: Höhe der deutschen Reparationsschuld, Art der Kontrolle und Garantien, und die Sicherung Frankreichs gegenüber einem deutschen Angriff.

Ein Auseinandergehen mit doppeltem Sinn

Das Problem der Sicherung Frankreichs hat seit der Pariser Friedenskonferenz immer bestanden, aber, während sich Poincaré und Bonar Law im Januar vorwiegend über die beiden ersten der oben aufgeführten Fragenkomplexe stritten, hat sich seit dem Beginn der Ruhraktion aus den Auslassungen der Pariser Presse deutlich gezeigt, dass die zwischen Frankreich und England eingetretene Entfremdung ihre eigentliche Wurzel in dem Missbrauch hat, den die französische Politik mit der dritten Frage, der Frage der Sicherheit, treibt.

Das Auseinandergehen der Ministerpräsidenten im Januar hatte gewiss einen doppelten Sinn, nämlich nicht nur des Konfliktausbruchs mit Deutschlands, sondern auch der Auflehnung der kontinentalen alliierten Schuldner gegen England.

Es ist deshalb an sich durchaus logisch, wenn jetzt die die neueste Wendung der französischen Politik mitmachenden Pariser Zeitungen in dem Bestreben, im Sinne der Wiedervereinigung mit England zu wirken, zunächst die Frage der französischen Schuld an Großbritannien in den Vordergrund stellen, aber in England erkennt man doch, dass das Problem der Sicherheit gelöst werden muss, wenn zwischen den beiden bisherigen Verbündeten die Einigkeit wiederhergestellt werden soll. Das gibt auch die amtlich beeinflusste Nachricht von Reuters zu erkennen.