VW-Chef bleibt im Amt : Wolfsburger Brechstange

Die Führung von Volkswagen hat in den vergangenen Monaten ein klägliches Bild abgegeben. In internen Grabenkämpfen haben sich die Protagonisten – wieder einmal – öffentlichkeitswirksam mit sich selbst beschäftigt, während sich die Automobilbranche rund um Wolfsburg rasant verändert. Eigentlich hätte von der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag allein das wichtige Signal ausgehen sollen, dass Europas größter Hersteller in den kommenden fünf Jahren stolze 89 Milliarden Euro in Technologie und Fa­briken investieren wird, um den Wettbewerb mit aufstrebenden Rivalen aus Amerika und Asien zu gewinnen. Im Vordergrund aber stand das Gezänk zwischen Konzernchef Herbert Diess und den Arbeitnehmervertretern, die seine Absetzung forderten. Heraus kam eine Lösung à la Volkswagen: Es geht weiter mit Diess, aber irgendwie anders. Auf ein kommunikatives Debakel folgt ein Kompromiss, der viele Fragen aufwirft. Vor allem eine: Wie lange hält der Burgfrieden?

Auslöser der jüngsten Eskalation waren Planspiele des Konzernlenkers über den möglichen Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen. Für Betriebsrat, Gewerkschaft und das Land Niedersachsen eine ungeheuerliche Provokation. Denn Diess ist ein Wiederholungstäter, stand 2020 schon einmal kurz vor seiner Demission. Vor der Trennung bewahrte ihn damals der Rückhalt der Kapitalseite, die ihr Mastermind auf dem Weg in die Elektromobilität nicht verlieren wollte. Anschließend fraß der einst von BMW gekommene Manager Kreide, als er einräumte, für das VW-Biotop nicht diplomatisch genug zu sein. Mit dem Kopf durch die Wand lässt sich die Wolfsburg nicht erstürmen. Die Abgabe der Verantwortung für die Kernmarke VW an Ralf Brandstätter sollte die Situation entspannen. Der Plan ging jedoch nicht lange auf.