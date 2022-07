Volkswagen und Porsche : Die Familie will es so

Die Familie will es so

Das Ende der Karriere von Herbert Diess als Chef des weltgrößten Autokonzerns hatte etwas seltsam Unpassendes. Sieben Jahre lang hat der Österreicher mit dem unbeherrschbaren Temperament die Zentrale des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns gerockt. Er hat sich auf offener Bühne gezofft, dass die Fetzen flogen, mit Betriebsräten, Aufsichtsräten, Vorstandskollegen. Mindestens viermal stand Diess, 61, kurz vor dem Rausschmiss. Und immer wurden die Schlachten in aller Öffentlichkeit ausgetragen, gerne auch mal über Wochen hinweg. Die Dramen, die Volkswagen darbot, suchten in deutschen Chefetagen ihresgleichen.

Das Ende, das ihn nun ereilt hat, passte dazu so gar nicht. Es war ganz anders. Professionell, kühl und ohne dass vorher irgendetwas durchgesickert wäre, wurde Diess vergangene Woche abserviert. Der Aufsichtsrat hatte zuvor nicht einmal eine Stunde benötigt, um die Sache zu beschließen. Die Pressemitteilung zum Rauswurf enthielt kein schlechtes Wort über den Geschassten und keines der Erklärung. Kein Kampf, kein Drama. Stattdessen ist von einem „Generationswechsel“ die Rede. Ganz so, als werde da ein leitender Angestellter planmäßig mit Erreichen der Altersgrenze in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

So war es natürlich nicht. Zum Verhängnis geworden ist Diess letztlich, dass er das Vertrauen der schwäbisch-österreichischen Unternehmerdynastie der Porsches und Piëchs verloren hat, die gemeinsam 31 Prozent der Aktien und die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen hält.

Der Familienclan hat seinem so unberechenbaren wie anstrengenden Vorstandschef trotz aller Querelen lange die Treue gehalten. Wäre es nach den bei VW traditionell mächtigen Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen als Minderheitsgesellschafter gegangen, dann wäre Diess schon längst nicht mehr im Amt gewesen. Aber Deutschlands kontroversester Automanager war eben nicht nur eine wandelnde Zumutung für das System Volkswagen, sondern auch ein dringend benötigter Antreiber. Früh erkannte er, dass sich der Traditionskonzern im Zeitalter von Elektroantrieb und digitaler Vernetzung des Autos neu erfinden muss, um nicht unterzugehen.

Jetzt haben die Porsches und Piëchs einen neuen Hoffnungsträger: Oliver Blume, 54, bislang Chef der zum VW-Reich gehörenden Stuttgarter Sportwagenschmiede Porsche, soll im September Kapitän in Wolfsburg werden. „Oliver Blume genießt seit vielen Jahren unser ausdrückliches Vertrauen“, ließen die beiden Familienpatriarchen Wolfgang Porsche, 79, und Hans Michel Piëch, 80, verlauten. Für einen Manager im VW-Konzern sind solche Worte ein Ritterschlag. Eine Überraschung ist die Wahl des Nachfolgers nicht. Der neue Mann war in Wolfsburg schon länger als Kronprinz gehandelt worden.

Auf Blume wartet ein Höllenjob. Der VW-Chefposten allein ist wegen der komplizierten Machtverhältnisse in dem weit verzweigten Konzern der wohl schwierigste in der deutschen Industrie. Doch Blume soll in Personalunion auch noch weiterhin Porsche führen, und zwar in Zukunft als eigenständiges Unternehmen. Denn der Konzern will Porsche im Herbst an die Börse bringen. Ein Viertel der Anteile soll platziert werden. Porsche bekäme damit deutlich mehr Unabhängigkeit, auch wenn VW weiterhin der Hauptaktionär bliebe.

Die Sache ist vor allem den Porsche- Piëchs eine Herzensangelegenheit. Ein Autoanalyst bringt es auf den Punkt: „Es gibt diesen Börsengang, weil die Familie ihn möchte.“ Der Clan soll bei dem Milliarden-Deal anders als alle anderen Investoren nicht nur Vorzugsaktien, sondern stimmberechtigte Stammaktien erwerben können. Die Familie will so eine Sperrminorität bei Porsche aufbauen, mit der sie wichtige Entscheidungen, die ihr nicht passen, blockieren kann.