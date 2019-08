Behördenchaos : Der VW-Skandal wird zum Albtraum für Richter und Kläger

Nie war klagen so einfach. Das zeigt sich an der Sammelklage Nr. 5 gegen den Volkswagen-Konzern. Die Kundin, die dort auf Platz 3 gelistet ist, hat es sich mit ihren Unterlagen sehr leicht gemacht – zu leicht. Statt den nötigen Kaufvertrag über ein Diesel-Fahrzeug beizufügen, um ihre Betroffenheit zu dokumentierten, schickt sie lediglich eine handschriftliche Notiz, auf der in großen Lettern steht: „Ich hab keinen Kaufvertrag mehr, kann ich nicht finden“.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

In diesem unbeholfenen, aber grundehrlichen Satz verbirgt sich ein Dilemma des Diesel-Skandals, der Öffentlichkeit und Gerichte nun schon seit knapp vier Jahren beschäftigt: Der Wunsch nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich für eine ziemlich dreiste Kundentäuschung, ist groß und sprengt manchmal das, was die Datenlage hergibt. Das führt zu einem zweiten Problem: Die Masse der Rechtsstreitigkeiten hat Ausmaße angenommen, die nicht mehr beherrschbar sind, die es aber Volkswagen erlauben, auf Zeit zu spielen.

Die Grenzen des Rechtsstaats

Rund eine halbe Million VW-Kunden kämpfen an unterschiedlichen Fronten um Schadenersatz, hinzu kommen die geschädigten Aktionäre. Wenige sind schon am Ziel, für die meisten hat die Reise gerade erst begonnen. Und schließlich sucht auch die Strafjustiz nach Verantwortlichen: In Braunschweig hat die Staatsanwaltschaft Ex-VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt, in München jüngst auch Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Das alles bindet die Kräfte der Justiz auf Jahre und zeigt: Der Diesel-Skandal zeigt die Grenzen des Rechtsstaats auf.

Dabei hätte es auch anders laufen können, was die getäuschten Kunden angeht. In den Vereinigten Staaten hat man gesehen wie: Dort hat der Konzern binnen Jahresfrist Vergleiche mit dem Justizministerium und Verbraucherschützern geschlossen, deren Gesamtkosten sich inzwischen auf mehr als 33 Milliarden Dollar summieren. Hierzulande wurden dagegen 64.000 Einzelklagen eingereicht, von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kanzleien. Dass das kein Zustand ist, hat auch die Politik mitbekommen; drei Jahre dauerte es, bis ein neu geschaffenes Rechtsinstrument seine Wirkung entfalten konnte, die „Musterfeststellungsklage“.

Im September ist die erste mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Braunschweig geplant. In der Zwischenzeit ist das Legal-Tech-Unternehmen Myright gemeinsam mit der Kanzlei Hausfeld in die Bresche gesprungen. Sie haben sich rund 50.000 Ansprüche von VW-Kunden abtreten lassen und bündeln sie in acht Sammelklagen, um wenigstens ein wenig Effizienz in die Sache zu bekommen. Für die einen ist das Ausdruck einer „Industrialisierung des Rechts“, wie sie Deutschland noch nie gesehen hat. Für die anderen ist das ein notwendiges Mittel, damit kein Verbraucher mehr auf sein Recht verzichten muss. „Es ist Teil unserer Dienstleistung, es den Klägern so einfach wie möglich zu machen – ohne Kostenrisiko“, sagt Wolf von Bernuth, Partner der Kanzlei Hausfeld. „Das ist der Witz am kollektiven Regress, wie Myright und wir ihn anbieten.“

„Legal Tech“ kann das Rechtssystem unterstützen

Das klingt einfacher, als es ist. Wer sich unter Anwälten und Richtern umhört, kommt schnell zum erschütternden Befund: Der Traum von einer effizienten Justiz, unterstützt von allerhand technischen Finessen, „Legal Tech“ genannt, platzt gerade. Die Wahrheit ist: Für einige Rechtsstreitigkeiten ist die richtige Software ein Segen. Das Flugchaos vom vergangenen Sommer wäre für die Kunden noch ärgerlicher ausgefallen, gäbe es die halbautomatisierte Eintreibung der Ansprüche nicht, mit der auch Myright groß geworden ist.