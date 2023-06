Demonstranten werfen Steine auf einen russischen T-34 Panzer in der Leipziger Strasse in Ost-Berlin am 17. Juni 1953. Bild: AP

Junge Männer werfen Steine auf Panzer der sowjetischen Armee. Häuser brennen, Arbeiter prügeln sich mit SED-Funktionären und Volkspolizisten. Der 17. Juni 1953 gilt als Einschnitt in der noch jungen DDR-Geschichte. Ein Generalstreik, ausgelöst durch eine beschlossene Erhöhung der Arbeitsnorm für Bauarbeiter, wurde zum Flächenbrand. Rasch ging es um mehr: Die Menge forderte freie Wahlen, den Rücktritt der SED-Regierung, die deutsche Einheit. In mehr als 700 Städten und Gemeinden brodelte es, darunter auch Leipzig, Dresden und Halle. Demonstranten besetzten Verwaltungsgebäude, stürmten Gefängnisse und Polizeireviere. Symbolträchtig rissen Jugendliche sogar die rote Sowjetflagge vom Brandenburger Tor, für kurze Zeit wehte Schwarz-Rot-Gold über Ostberlin.

Das sozialistische Regime, unterstützt vom Militär der sowjetischen Besatzer, schlug unmittelbar hart zurück: Polizei und Soldaten erschossen mindestens 35 Menschen, weitere wurden hingerichtet oder starben in Haft. Die Proteste vor 70 Jahren schrieben Geschichte, das Regime schien zu wanken. Doch bis der Eiserne Vorhang fiel, dauerte es weitere 36 Jahre. Wie kann das sein, fragte sich die Bonner Ökonomin Cathrin Mohr – und hat die Muster des Machterhalts auf Regionalebene analysiert. Mohr kommt bei der Auswertung von Daten aus DDR-Archiven auf eine valide Erklärung: Was landläufig als „Zuckerbrot und Peitsche“ bekannt ist, war auch in der DDR das Mittel der Wahl – in Form von wohl dosiertem Wohnungsbau und gezielter Militärstationierung. „Die Regierung hat auf die Proteste bewusst nicht nur mit militärischer Härte, sondern auch mit Verbesserungen im Lebensstandard der Menschen reagiert“, sagt Mohr.