Aktualisiert am

Digitalisierung in Estland

Digitalisierung in Estland :

Digitalisierung in Estland : Wissing im Wunderland

Von den baltischen Staaten lässt sich bei der Digitalisierung viel lernen, findet Digitalminister Volker Wissing. In Deutschland müsste sich dafür jedoch einiges ändern.

Verkehrsminister Volker Wissing zu Besuch in Estland. Bild: BMDV

Die Bürger Estlands haben ein Faible für ihre Steuererklärung. Vielleicht, weil sie alles vereint, was Estland in Europa zum Verkaufsschlager macht: Sie ist unkompliziert, digital, zuverlässig. Manche behaupten, die Esten freuten sich darauf mehr als auf Weihnachten.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Jedenfalls kann es einem in der Hauptstadt Tallinn passieren, dass man mit dem „Chief Information Officer“, dem CIO, Estlands spricht und der mitten im Gespräch sein Smartphone zückt, um seine Steuererklärung zu erledigen. Quasi vor laufendem Aufnahmegerät.

Dazu muss Luukas Ilves eine Zahlenkombination bestätigen und zwei Pins einfügen, schon ist er eingeloggt in die App: Er wirft einen Blick auf die von der Finanzbehörde zusammengesammelten Daten, versichert per Klick, dass er im vergangenen Jahr keine Einnahmen aus dem Ausland generiert hat, schickt sie ab und bekommt im Handumdrehen die Ankündigung für eine Rückzahlung in Höhe von 196 Euro.