Reisen in der Pandemie : Mehr Kontrolle für den Urlaub?

Die Reise beginnt mit einer Überraschung. Am Frankfurter Flughafen interessiert sich vor dem Abflug nach Italien niemand für einen aktuellen Corona-Test oder ein Impfzertifikat. Beim Check-in für den Lufthansa-Flug musste bestätigt werden, dass eines von beiden vorliegt, überprüft wird das nicht. Der Fußweg im Terminal führt vorbei an wenig ausgelasteten Schaltern zur Sicherheitskontrolle.

Dort sind die Luftsicherheitsassistenten penibel – in der Nivea-Dose ist zu viel Creme, sie darf nicht mitgenommen werden – gemäß der Handgepäckregeln, die in Zeiten von Terroranschlägen verschärft wurden. Ein paar Schritte weiter ist das Flugzeug zu sehen, aber keine Corona-Kontrolle. Fieberscans gibt es in Asien – auf dieser Reise ist die einzige Temperatur, die eine Rolle spielt, die am Ziel in Turin: 28 Grad, Sonne – schön.