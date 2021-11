B.1.1.529 aus Südafrika : Was die neue Virusvariante für Flugreisende bedeutet

Reisende am Flughafen in Johannesburg am Freitag Bild: AP

Südafrika wird zum Virusvariantengebiet. Darf man dort noch hin reisen?

Ja, ein Reiseverbot gibt es nicht. Die Behörden dort verlangen zur Einreise einen negativen Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, und das Ausfüllen eines Gesundheitsfragebogens. Allerdings dürfte wegen der Neueinstufung des Landes und der Berichte über die neue Corona-Variante B.1.1.529, die möglicherweise gefährlicher als bisherige Varianten ist, die Reisenachfrage und damit das Flugangebot weiter sinken.

Zudem bestehen strengere Vorgaben für den Heimweg. RKI-Präsident Lothar Wieler äußerte sich beunruhigt wegen der in Südafrika aufgetretenen Virusvariante. „Wir sind tatsächlich in sehr großer Sorge“, sagte er in Berlin. Bislang sei nach seiner Kenntnis aber noch kein Fall in Deutschland festgestellt worden. Belgien meldete am Freitagnachmittag den ersten in Kontinentaleuropa bekannten Fall.

Was ist bei der Rückreise zu beachten?

Für Heimkehrer aus Ländern, die als Virusvariantengebiet eingestuft sind, gilt laut deutscher Corona-Einreiseverordnung, dass sie sich nach der Heimkehr für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Diese Frist lässt sich nicht verkürzen, für Geimpfte gilt die Auflage gleichermaßen. Der Weg nach Deutschland ist darüber hinaus nur möglich, wenn der Reisende ein negatives Testergebnis vorlegen kann, der Impfnachweis allein genügt nicht. Fluggesellschaften dürfen Passagiere ohne Testnachweis nicht nach Deutschland befördern. Stichprobenhaft kontrolliert die Bundespolizei nach der Ankunft in Deutschland zusätzlich. Zudem ist die Mitreise auf Bürger der Bundesrepublik beschränkt.

Und eine weitere Auflage gibt es: Damit die örtlichen Gesundheitsämter über die Heimkehrer zur Beobachtung des Infektionsgeschehens informiert werden, ist es Pflicht, eine digitale Einreiseanmeldung auszufüllen. Diese Regeln treffen alle Ankommenden, die 12 Jahre oder älter sind. Nur für Kinder, die jünger sind, besteht eine Ausnahme.

Was ist, wenn der für die Rückreise nötige Test positiv ausfällt?

Kurz gesagt: Dann steht der Reisende vor einer Herausforderung. Die Einreise nach Deutschland ist ihm dann zwar nicht verboten, aber eine Fluggesellschaft darf ihn dann nicht mehr direkt in die Bundesrepublik bringen. Da für das südliche Afrika der Luftweg faktisch der einzige realistische Reiseweg ist, bliebe dem Betroffenen nur die Möglichkeit, die Rückreise zu verschieben. Das Bundesgesundheitsministerium informiert dazu: „In dem Fall, dass Ihr Test positiv ausfällt, wird dringend zu einer sofortigen Selbstisolation geraten.“ Die Absonderung in der Ferne müsse „nach den örtlichen Vorschriften“ und „auf eigene Verantwortung“ erfolgen.

Was gilt, wenn ich gerade schon aus Südafrika zurückgekommen bin?

Südafrika war lange als Hochrisikogebiet eingestuft, zuletzt aber nicht mehr. Insofern bestehen keine gesetzlichen verschärften Auflagen für Quarantäne oder ähnliches. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rief die schon Zurückgekehrten am Freitag aber auf, sich freiwillig abzusondern und freiwillig einen PCR-Test zu machen.

Wie gehen andere Länder mit B 1.1.952 um?

Großbritannien und Frankreich haben zunächst den Flugverkehr aus Südafrika unterbrochen – für mindestens 48 Stunden. Der Stopp gilt auch für Nachbarländer wie Namibia, Botsuana und Simbabwe. Auch Österreich, Italien, Tschechien und Malta verhängten Beschränkungen.

Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen hat die EU-Staaten dazu aufgerufen, schnell Maßnahmen zu ergreifen. „Es ist jetzt sehr wichtig, dass wir in Europa schnell, entschlossen und einig handeln“, sagte von der Leyen. Die Kommission hat den Mitgliedsstaaten laut von der Leyen vorgeschlagen, die Notbremse für Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika zu aktivieren. „Sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis wir ein klares Verständnis darüber haben, wie gravierend die Mutationen dieser neuen Variante sind.“ Man nehme die Nachrichten über die „neue, mehrfach mutierte Covid-Variante sehr ernst“, sagte von der Leyen.