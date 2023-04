Robert Habeck ließ sich Zeit, bis er am Mittwoch das erste Mal das Wort Viessmann sagte. Der Wirtschaftsminister war in die Bundespressekonferenz gekommen, um die neue Konjunkturprognose der Regierung vorzustellen. Die verbesserten Aussichten – statt 0,2 erwartet die Regierung jetzt 0,4 Prozent Wachstum – seien „wirklich beachtlich“, lobte der Grünen-Politiker. Die Industrie habe sich trotz der gestiegenen Energiepreise gut geschlagen. Das Kabinett habe das Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg gebracht.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

„Der Standort Deutschland ist attraktiv“, bilanzierte der Minister. Und das zeige sich auch beim Fall Viessmann , sagte Habeck schließlich. Das Unternehmen habe ein attraktives Produkt. Um zu wachsen, habe sich Viessmann jetzt einen finanzstarken Partner aus Amerika an die Seite geholt. „Es eine Stärkung der Produktionskapazitäten in Deutschland“, zeigte sich Habeck überzeugt.

Seit bekannt ist, dass der Heizungshersteller aus Nordhessen seine Klima- und Wärmepumpensparte an das amerikanische Unternehmen Carrier Global verkauft, wird in Berlin wieder viel diskutiert. Das Hamburger Hafenterminal Tollerort, der Roboterhersteller Kuka, das einstige Solar Valley – alles ausverkauft an die Chinesen, das ist zumindest die verbreitete Wahrnehmung. Die FDP hatte am Dienstag davor gewarnt, Unternehmen mit eilig beschlossenen Gesetzen aus dem Land zu vertreiben. Worauf sich die Anspielung bezog, war klar: die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, das in den Heizungskellern zum Ausbau von Gasheizungen und Einbau von Wärmepumpen führen soll.

Projekt soll dem Standort Deutschland dienen

Ein Sprecher von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzte dem am Mittwoch eine andere Interpretation entgegen: „Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht“, sagte er zum Verkauf der Viessmann-Sparte. Damit sei die Voraussetzung für den Hochlauf der Wärmepumpen in Deutschland geschaffen. Habeck äußerte sich ähnlich. Der hohe Kaufpreis – 12 Milliarden Euro – zeige doch, wie attraktiv die deutsche Technik sei. Nun müsse aber sichergestellt werden, dass das Projekt dem Standort Deutschland diene. „Wir werden im Rahmen der Investitionsprüfung schauen, dass dies so eingelöst wird.“

Die Ansage aus Berlin ist klar: Die Gewinne, die mit dem Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität einhergehen, sollen auch in Deutschland bleiben. Trotz der schwachen Konjunkturaussichten hatte der Kanzler unlängst ein neues deutsches Wirtschaftswunder mit Wachstumsraten wie in den sechziger Jahren in Aussicht gestellt. Damals wuchs das Bruttoinlandsprodukt um die 8 Prozent. Der Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität sorge für eine neue Dynamik, so Scholz. Führende Forscher halten das indes für reines Wunschdenken.

„Eher Schweiß und Tränen als großer Boom“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest zu den mittelfristigen Aussichten der deutschen Wirtschaft. Anders als zu Wirtschaftswunderzeiten würden durch die Klimatransformation keine zusätzlichen Produktionskapazitäten in Deutschland geschaffen, sondern bestenfalls ein alter Kapitalstock durch einen neuen ersetzt. „Der Wohlstand steigt dadurch nicht“, sagt Fuest. Das von der Bundesregierung geplante Energieeffizienzgesetz, das einen geringeren Energieverbrauch für Industrie und öffentlichen Sektor vorsehe, bezeichnet er gar als „Wachstumskiller“.

Wachstumsboom nicht gesichert

Auch Veronika Grimm, Energieökonomin und Mitglied im Sachverständigenrat, hält einen Wachstumsboom in Deutschland für keinesfalls gesichert. „Dafür müsste man etwas tun. Damit die Unternehmen hierzulande wachsen, brauchen sie vor allem Berechenbarkeit und keine Verbote“, sagte Grimm in Anspielung auf das geplante Einbauverbot für neue Gas- oder Ölheizungen. Beide Forscher bemängeln, dass die Bundesregierung nicht stärker auf den CO 2 -Preis setzt, um die Treibhausgasemissionen zu senken.

Dies würde den Unternehmen die nötige Planungssicherheit geben. Grimm sieht im Fall Viessmann auch noch ein weiteres Defizit: „Warum ist das Unternehmen nicht in der EU an die Börse gegangen?“, fragt sie. Sich nach Amerika zu orientieren, sei offenbar schlicht attraktiver. Zu Habecks Ankündigung, den Verkauf prüfen zu wollen, sagte Ifo-Präsident Fuest: „Prüfen kann man das, aber man wird da keinen Grund finden, um das zu verbieten.“

Eine Spitze in Richtung der FDP

Nach der Außenwirtschaftsverordnung kann das Wirtschaftsministerium Übernahmen oder Beteiligungen durch Nicht-EU-Investoren unabhängig von der Branche prüfen, wenn eine Schwelle von 25 Prozent der Anteile überschritten ist. Bei Viessmann ist das der Fall. Um eine geplante Beteiligung zu untersagen, muss allerdings eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung drohen, was im Fall eines Massenprodukts wie der Wärmepumpe schwer zu argumentieren sein dürfte. Es gehe nicht darum, dass deutsche Unternehmen nur für den deutschen Markt produzieren oder nur hierzulande investieren sollten, betonte Habeck. Er verwies auf das Beispiel Siemens.

Der Münchner Konzern kaufe in Amerika zu. „Man muss sich dem Wettbewerb stellen und ihn auch wollen.“ Eine Spitze in Richtung der FDP konnte er sich zum Schluss nicht verkneifen. Dass „gewisse Kreise“ in Deutschland zwar ein Freihandelsabkommen wie TTIP mit Amerika wollten, aber gegen den Viessmann-Verkauf nach Amerika seien, dies sei „eine kognitive Aufgabe, die ich noch nicht gelöst habe.“