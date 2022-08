Steigende Preise : Die vier Ursachen der hohen Inflation

Jede Beurteilung der Geldpolitik in dieser neuen Epoche der Inflation muss das außergewöhnliche Umfeld berücksichtigen, in dem Zentralbanken im vorausgegangenen Vierteljahrhundert agiert hatten. Über eine sehr lange Zeit waren die Inflationsraten in vielen Ländern sehr niedrig gewesen. Als eine wichtige Ursache dieses hohen Maßes an Preisstabilität wird von vielen Fachleuten die eine Kombination aus Unabhängigkeit der Zentralbanken von Regierungen, eine enge Auslegung ihres Mandats durch die Zentralbanken sowie eine auf transparenten und vorhersehbaren Änderungen von Leitzinsen ausgerichtete Geldpolitik genannt.

Wie konnten die Zentralbanken angesichts früherer Erfolge die aktuelle Inflation so sehr unterschätzen? Mit dem an der London School of Economics lehrenden Ricardo Reis hat sich nun einer der namhaftesten Makroökonomen unserer Zeit dieser Frage angenommen.