Bezahlung nach Tarif : Pflegekräfte müssen weiter warten

Altenpflegekräfte sollen besser bezahlt werden: So hat es die Politik versprochen. Doch die höheren Löhne kommen noch nicht überall an. Einige Heime greifen deshalb zu einem ungewöhnlichen Mittel.

Die Pflegekräfte in dem Seniorenheim im Landkreis Gießen müssten seit dem 1. September mehr verdienen. Eigentlich. Die Geschäftsführung sieht sich derzeit nach eigener Aussage aber nicht in der Lage, die höheren Löhne und Gehälter auszuzahlen. Der Grund: Die Pflegekassen seien zu langsam, die Refinanzierung noch nicht geklärt. Deshalb, so heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiter, gebe man eine „schriftliche Garantieerklärung“ ab: Die Auszahlung erfolge rückwirkend zum 1. September. Nur wann, das geht aus dem Brief nicht hervor. Der Unmut sei groß, schildert ein Mitarbeiter, der sich an die F.A.Z. gewandt hat. Einige Kollegen seien schon gegangen.

Die Einrichtung ist nicht die einzige, in der die höheren Pflegelöhne noch nicht ankommen. Hintergrund ist ein von Union und SPD kurz vor der Bundestagswahl in großer Eile auf den Weg gebrachtes Gesetz. Pflegeheime und ambulante Dienste müssen ihren Pflegekräften demnach seit dem 1. September Tariflohn oder ein „regional übliches Entgelt“ bezahlen. In Hessen sind das zum Beispiel 16,24 Euro für eine ungelernte Hilfs- und 22,17 Euro für eine Fachkraft mit dreijähriger Ausbildung. Durch die höheren Löhne werde der Beruf attraktiver, betonte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach der Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag.

Heime dürfen steigende Kosten nicht weitergeben

Das Problem ist: Die Heime dürfen die steigenden Kosten nicht einfach weitergeben, sie müssen darüber erst mit den Pflegekassen und den Sozialämtern verhandeln. Und das zieht sich zum Teil, wie Heimleiter, Geschäftsführer von ambulanten Diensten und Arbeitgeberverbände berichten. Wie viele Altenpflegekräfte derzeit schon gemäß den neuen Regelungen bezahlt werden und wie viele nicht, lässt sich nicht genau beziffern, dazu fehlen die nötigen Daten.

Klar ist aber: Während in einigen Regionen die höheren Löhne und deren Refinanzierung fertig ausgehandelt sind oder zumindest Übergangsregelungen getroffen wurden, gibt es anderswo noch keine Lösungen. Und die Summe aus eigenen Mitteln vorzustrecken, können viele Heime nach eigener Aussage schlicht nicht leisten.

Die beiden Arbeitgeberverbände, die die privaten Einrichtungen vertreten, berichten von Schwierigkeiten insbesondere in Hamburg, Hessen und Brandenburg. In Hamburg und Hessen sei die Lage „katastrophal“, sagt Isabell Halletz, Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband Pflege. „Die Kassen sind völlig überlastet.“ Garantieerklärungen, wie sie die Einrichtung im Landkreis Gießen abgab, würden daher nun häufiger verschickt. „Die Heime wollen schließlich ihre Mitarbeiter nicht verlieren.“

„Am Rande ihrer Leistungsfähigkeit“

In Brandenburg hat nach Angaben des zweiten großen Arbeitgeberverbands, dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, erst rund die Hälfte der Einrichtungen eine neue Vereinbarung mit der Kasse geschlossen. Aber auch in anderen Bundesländern seien die Pflegekassen „am Rande ihrer Leistungsfähigkeit“, erzählt Geschäftsführer Bernd Tews. Das Ergebnis: „Reihenweise stehen Pflegeeinrichtungen ohne neue Verträge mit den Kostenträgern da. Sie haben also eine Pflicht zur Zahlung von Gehältern, die an Tarifhöhen angelehnt sind, aber keine Zusage der Refinanzierung.“