Auch mehr als acht Jahre nach Amtsantritt der wirtschaftsfreundlichen Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi bleiben die Ma­nager mit Blick auf Indien skeptisch. Fast 70 Prozent der von den Handelskammern in Singapur und Indien befragten Asienchefs wollen derzeit nicht in der fünfgrößten Volkswirtschaft der Er­de investieren. Schlimmer noch für In­dien: Auch jene, die am Ort sind, üben Zurückhaltung: Fast ein Viertel der Be­fragten will aufgrund der „Barrieren in Indien“ kein weiteres Geld in die Hand nehmen. Die Ergebnisse der Umfrage zu Indien liegen der F.A.Z. ex­klusiv vor.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Dabei sehen viele der Verantwort­lichen grundsätzlich Chancen auf dem Subkontinent: Räumte Indien die Hindernisse endlich aus, würden immerhin 45 Prozent der Entscheider neues Geld nachschießen. Ein Viertel würde dann erstmals zu prüfen beginnen, ob sich In­vestitionen in der Wachstumswirtschaft nicht doch lohnten. Für die Inder steht viel auf dem Spiel: Denn 71 Prozent der Befragten erklären, sie würden gern mehr in Indien einkaufen, öffneten Bundes- und Landesregierungen die Schranken endlich.

Genau das aber braucht Mo­di, um Arbeitsplätze in der Fertigung zu schaffen und die Wachstumsrate von versprochenen mindestens 8 Prozent dauerhaft zu erreichen. Monat für Monat muss die indische Regierung mehr als eine Million neuer Arbeitsplätze für die Heranwachsenden schaffen, sonst droht die viel beschworene „demographische Dividende“ Indiens zu einem demographischen Fiasko zu werden. Schaffen kann der Subkontinent dies nur durch deutlich schneller wachsende Auslandsinvestitionen und einen vermehrten Einkauf, der zu höhrem Export führt.

Die indische Bürokratie ist gefürchtet

Die Ohrfeige für die hindunationalis­tische Regierung kommt vor den Reisen von Finanzminister Christian Lindner und dann Bundeskanzler Olaf Scholz nach Bangalore und Neu Delhi. Lindner trifft seine Amtskollegen im Rahmen von Indiens Präsidentschaft von G 20. Scholz nimmt eine Wirtschaftsdelegation mit und greift die Regierungskonsultationen mit den Indern auf. Nach indischen An­gaben geht es dabei um „engere Sicherheits- und Verteidigungskooperationen“. An zweiter Stelle sprechen sie aber auch davon, dass der Besuch der Scholz-Delegation helfen solle, „auf en­gere wirtschaftliche Beziehungen hinzuarbeiten“.

Der Weg scheint weit. Denn zu besseren Beziehungen gehört auch das über Jahre aufgeschobene Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, wie angekündigt, bis Ende dieses Jahres ausverhandelt werden wird. Die Hürden sind wohl noch zu hoch“, sagt Stefan Halusa, Generaldirektor der deutschen Außenhandelskammer mit Sitz in Bombay (Mumbai) im Gespräch mit der F.A.Z. Ganz überzeugt erscheinen die Indienfachleute in den Führungsetagen vom Nutzen eines Abkommens nicht zu sein: Denn am Ende bezeichnen mit 52 Prozent nur gut die Hälfte der Befragten einen Handelsvertrag als „extrem wichtig für ihren Geschäftserfolg“. Weitere 40 Pro­zent räumen ihm zumindest einiges Gewicht ein.

Der Schuh der Investoren aber drückt an anderer Stelle: Auf die Frage nach Investitionshürden im Land der knapp 1,4 Milliarden Menschen kritisieren die Manager vor allem Zoll und Bürokratie, die die Einfuhr ausbremsten: Umständ­liche Prozeduren (40 Prozent), uneinheitliche Zollabgaben (38), die Höhe der Ab­gaben (33) und die gefürchtete indische Bürokratie insgesamt (28) lassen sie die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens kritisch sehen. Ganze 12 Prozent nehmen nach sieben Jahren einer wirtschaftsfreundlichen Regierung mit großen Mehrheiten ein Indien ohne Barrieren wahr. Kein Wunder, dass 79 der Indienmanager den Abbau der Hürden als ex­trem wichtig erachten. Ein Drittel der Be­fragten verweist zudem auf die Last der besonders schwer abzuschaffenden nichttarifären Handelshemmnisse. 30 Pro­zent fordern ganz pauschal „mehr Transparenz“ in Indien.

Mehr zum Thema 1/

Halusa versucht, den kritischen Blick nüchtern einzuordnen: „Indien hat ein Re­putationsproblem. Die Firmen, die hier sind, sind zu 80 Prozent zufrieden mit ihrem Geschäft. Das scheint sich al­lerdings nicht zu übersetzen in ein gesteigertes Investitionsinteresse.“ Angesichts der Zustände mahnt auch Halusa zur Vorsicht: „Der Rat an Interessenten kann nur lauten: Schaut noch genauer hin. Nichts ist riskanter, als nach Indien hereinzustolpern.“