Wer er­reicht, dass der Un­ternehmensname sy­no­nym mit einem Produkt verwendet wird, der hat es in den Marketingolymp geschafft: Tesa, Zewa, Uhu, Google. Doch man sollte es sich dort oben nicht zu gemütlich ma­chen, denn selbst die bekanntesten Namen sind vor dem Niedergang nicht sicher. So zeigt es das ­Beispiel des Videotelefonie-Anbieters Skype. „Wollen wir skypen?“ Diesen Satz dürften die meisten Menschen schon eine ganze Weile nicht mehr gehört haben. Heute heißt es „lass uns zoomen“ oder „facetimen“ oder, vor allem im beruf­lichen Kontext, „einen Teams-Call auf­setzen“.

Am vergangenen Sonntag jährte sich die Geburtsstunde von Skype zum 20. Mal. Damals im Jahr 2003 wurden die Adressen skype.com und skype.net registriert. Mit der Idee, Anrufe über das Internet zu tätigen, setzten die Gründer Niklas Zennström und Janus Friis eine Revolution in der Telekommunikationsbranche in Gang. Denn wer bis dahin Auslandstelefonate führen wollte, musste zu meist horrenden Preisen das Festnetz bemühen.