Videogipfel ohne Ergebnis : EU und China bleiben auf Distanz

Es sagt alles über das EU-China-Spitzentreffen am Montag aus, dass die Europäische Kommission vor allem die Unterschrift unter das Abkommen über 100 „geographische Indikatoren“ feierte. Auf den Schutz von Bezeichnungen wie „Münchener Bier“ oder „Parma-Schinken“ haben sich beide Seiten schon im Herbst 2019 geeinigt.

Die Einigung nach mehr als zwölf Jahren Verhandlungen galt vor allem als Hoffnungszeichen dafür, dass sich die EU und China in absehbarer Zeit auch auf das seit langem angestrebte Investitionsabkommen einigen könnten. Noch als die Bundesregierung die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2020 vorbereitete, war eine Einigung bei dem geplanten EU-China-Gipfeltreffen in Leipzig fest eingeplant.

Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen, und der EU-China-Gipfel in Leipzig wurde abgesagt. Stattdessen sprachen die EU-Spitzen, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ständige EU-Ratspräsident Charles Michel per Videokonferenz mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Keine Einigung auf das Investitionsabkommen

Der Grund dafür, dass damit auch die Einigung auf das Investitionsabkommen ausfiel, hatte indes weniger mit der Corona-Pandemie zu tun als mit der allgemeinen Verschlechterung der Beziehungen zwischen der EU und China. Das Vorgehen der chinesischen Regierung in Hongkong spielt dabei ebenso eine Rolle wie der Umgang Pekings mit der Pandemie. Aber auch unabhängig davon kamen die Verhandlungen über das Investitionsabkommen nicht wie erwartet voran. Die europäische Handelskammer in Peking hob erst vor kurzem hervor, man habe den Eindruck, dass europäisches Kapital und europäische Technik in China nach wie vor willkommen seien, nicht aber die Europäer selbst.

Seit Ende 2013 laufen die Verhandlungen über das Abkommen. Ziel ist es, den Zugang europäischer Unternehmen zum chinesischen Markt zu verbessern. Die Chinesen sollen erstens der Praxis ein Ende setzen, Unternehmen nur Marktzugang zu gewähren, wenn sie Geschäftsgeheimnisse mit chinesischen Partnern teilen. Zweitens sollen sie mehr Transparenz darüber herstellen, welche Subventionen ihre Unternehmen bekommen. Drittens sollen sie garantieren, dass sich staatseigene Unternehmen im Wettbewerb mit europäischen Unternehmen an wirtschaftlichen und nicht an politischen Zielen der Regierung in Peking orientieren.

„Wahrlich nicht zu viel verlangt“

Das sei wahrlich nicht zu viel verlangt, heißt es in Brüssel. Von einem „Level Playing Field“, von gleichen Wettbewerbsbedingungen, könne dann immer noch nicht die Rede sein. Entsprechend habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch schon bei dem letzten virtuellen Spitzentreffen von EU und China Ende Juni klargemacht, dass der „Ball ganz weit in der chinesischen Spielhälfte liege“, sagt ein Diplomat.

Für die EU steht viel auf dem Spiel. Im vergangenen Jahr wurden zwischen beiden Seiten täglich Waren von rund 1,5 Milliarden Euro gehandelt. China ist für die EU der zweitwichtigste Handelspartner nach Amerika. Für China ist die EU sogar der wichtigste Handelspartner. Deutschland befindet sich dabei in einer besonders herausgehobenen Position. Kein anderer EU-Staat exportiert auch nur annähernd so viel nach China. Die EU importiert vor allem Konsum- und Industriegüter, Bekleidung und Schuhe aus China. Das wiederum führt vor allem Maschinen, Autos und Chemikalien ein.

Seit der vier Stunden langen, als „intensiv“ überlieferten Videokonferenz im Juni ist offenbar immerhin etwas Bewegung in die Verhandlungen gekommen. EU-Beamte sprachen von „echten Fortschritten“. Die offenen Worte hätten Wirkung gezeigt, heißt es. Auch habe die Bundesregierung sich stark engagiert. Dazu gehört nach Einschätzung von Diplomaten, dass sie sich nicht auf die Seite derjenigen geschlagen hat, die das chinesische Unternehmen Huawei komplett aus dem Ausbau des 5G-Netzes heraushalten wollen – auch wenn es in Brüssel heißt, die Chinesen hätten das Thema bisher nicht mit den Verhandlungen über das Investitionsabkommen verknüpft. EU und China kündigten immerhin am Montag an, die Verhandlungen nun beschleunigen zu wollen. Ziel bleibe es, die Verhandlungen bis zum Jahresende abzuschließen, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Beobachter sind dennoch skeptisch, ob das gelingt. Zwar hat sich die chinesische Regierung auch wegen der anhaltenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten zuletzt wieder stärker an die EU angenähert. EU-Diplomaten reden von einer regelrechten „Charmeoffensive“, zu der auch der nicht unbedingt von Erfolg gekrönte jüngste Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi gehörte.

Das Interesse an einem engen Schulterschluss mit Europa habe nachgelassen, sagen hingegen andere. Die Hoffnung, dass sie Europa im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten auf ihre Seite ziehen könnten, habe sich gerade mit dem Besuch von Wang zerschlagen, sagt Mikko Huotari vom Berliner Mercator-Institut für China-Studien, und der EU-Abgeordnete und Vorsitzende der China-Delegation, Reinhard Bütikofer (Grüne), warnt: „Die EU und die Volksrepublik blicken derzeit mit mehr Interesse nach Washington als aufeinander. China mit Sorge und wir mit der Hoffnung, dass nach der Präsidentenwahl die transatlantische Zusammenarbeit gegenüber China neuen Schwung gewinnt.“