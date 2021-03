Biden holt engen Vertrauten : Gene Sperling soll das Rettungspaket managen

Aktualisiert am

Präsident Joe Biden hat einen seiner engsten Vertrauten beauftragt, die rechtmäßige und effiziente Auszahlung der 1,9 Billionen Dollar aus dem jüngst verabschiedeten Konjunktur- und Rettungspaket zu gewährleisten: Gene Sperling diente bereits unter den demokratischen Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama als Chef des National Economic Council und war damit an der Einführung zentraler Regierungsprogramme beteiligt. Laut Darstellung des Weißen Hauses spielte er eine zentrale Rolle dabei, die Rettung der amerikanischen Autoindustrie nach der Finanzkrise zu organisieren.

Biden nutzte die Ernennung Sperlings, um die Vorgängerregierung für die Verwaltung des ersten im März 2020 verabschiedeten Rettungspakets zu kritisieren. Sie habe zugelassen, dass die Milliarden, die für kleine Unternehmen vorgesehen waren, an die Konzerne mit den besten politischen Verbindungen gegangen seien. Kleine Werkzeugläden oder Schönheitssalons dagegen, die die Hilfe am dringendsten benötigten, seien vernachlässigt worden. 400.000 kleinen Betriebe hätten aufgegeben.

Nach Bidens Darstellung hatte der Kongress ein Komitee von Inspektoren eingestellt, um die effiziente und rechtmäßige Ausgabe der Staatsgelder zu überwachen. Die Trump-Regierung habe allerdings in einer ihrer ersten Maßnahmen den Chef des Komitees gefeuert.

Biden ist offenbar besorgt über Meldungen, dass die Auszahlungen der Staatshilfe in Händen von Betrügern landen. Aus verschiedenen Bundesstaaten kommen Berichte, dass Teile der Hilfen an Betrüger gegangen sind, die sich diese mit gestohlenen Identitätsmerkmalen wie Sozialversicherungsnummern, Überweisungen und Schecks sichern konnten. Ersten Schätzungen zufolge sind bereits Verluste in Milliardenhöhe zu verzeichnen. Sperling hat laut Biden schon seine Arbeit aufgenommen.