Die täglichen Arbeitszeiten aller Arbeitnehmer in Deutschland sind zu erfassen, mitsamt der Uhrzeiten von Arbeitsbeginn und -ende: So hat es das Bundesarbeitsgericht im Herbst als neuen Grundsatz festgelegt – und damit in etlichen Betrieben Unmut und Verwirrung ausgelöst. Nun will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) diesen Grundsatz durch ein neues Arbeitszeitgesetz modifizieren. Ein Entwurf des geplanten neuen Paragraphenwerks aus seinem Haus liegt der F.A.Z. vor. Demnach würden für einige Gruppen von Beschäftigten Modelle der Vertrauensarbeitszeit (des Verzichts auf Zeiterfassung) wieder zulässig – aber nur unter strengen Bedingungen, nämlich in Betrieben mit Tarifvertrag.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die Pflicht zur Aufzeichnung gilt demnach nicht „bei Arbeitnehmern, bei denen die gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann“, so der Entwurf. Nutzen dürften diese Option aber nur Betriebe, die sich dafür zugleich auf einen Tarifvertrag stützen können, also auf die Zustimmung einer Gewerkschaft.