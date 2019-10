Mietendeckel und mehr : Vermieter, hört die Signale!

Was der rot-rot-grüne Senat in Berlin ausgeheckt hat, ist der wohl drastischste Eingriff in die deutsche Eigentumsordnung seit Jahrzehnten.

Der Berliner „Mietendeckel“ kommt, und das ist eine schlechte Nachricht nicht nur für Vermieter in der Hauptstadt. Was der rot-rot-grüne Senat da am Freitagabend ausgeheckt hat, ist der seit Jahrzehnten wohl drastischste Eingriff in die deutsche Eigentumsordnung und eine scharfe Attacke auf die Vertragsfreiheit. Beides sind elementare Bestandteile der sozialen Marktwirtschaft – das Berliner Gesetz wird daher weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus Beachtung finden.

Das rückwirkend zu Mitte Juni diesen Jahres geplante fünfjährige Einfrieren der Berliner Mieten für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, raubt Vermietern fast jeden Spielraum für eine wirtschaftlichere Nutzung ihres Besitzes. Erst nach drei Jahren ist ihnen ein (gedeckelter) Inflationsausgleich erlaubt. Abermals verschärft werden die schon eingeschränkten Möglichkeiten, wertsteigernde oder -erhaltende Investitionen auf die Mieten umzulegen.

Damit nicht genug: Berlin legt Mietobergrenzen fest, die sich am Preisniveau vor sechs Jahren orientieren. Diese gelten nicht nur für Neuvermietungen, sondern treffen nachträglich auch Bestandsmieten. Mieten, die heute 20 Prozent über 2013 liegen, werden im Nachhinein zu „Wuchermieten“ deklariert. Der Eigentümer steht plötzlich als Wucherer da, obwohl er den Vertrag vor Jahren nach geltendem Recht abgeschlossen hat!

Es geht noch schlimmer

Nun dürfen seine Mieter bei den Behörden die Absenkung der Miete beantragen. Und da sich die Quadratmetermieten in Berlin in den zehn Jahren bis 2018 etwa verdoppelt haben, wird der Paragraph nicht nur auf Papier stehen.

Trösten können sich die düpierten Vermieter allenfalls damit, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Die Linkspartei wollte Mietern ursprünglich die Macht geben, ihre Mieten einfach zu senken, sobald sie dafür mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens ausgeben müssen. Vor dieser Willkür ist die SPD zurückgeschreckt, aber auch so begeben sich die Sozialdemokraten unter Michael Müller weit auf den abschüssigen Weg in den Sozialismus a la DDR: Mietern erging es dort nur gut, wenn sie politische Beziehungen hatten, Wohnraum war rationiert und oft in kläglichem Zustand – kein Wunder, solche Verhältnisse waren und sind überall zu besichtigen, wo Mieten dauerhaft die Kosten nicht decken.

Vermieter, das sind in Deutschland übrigens weit überwiegend nicht private Wohnungskonzerne, sondern kleinere Privateigentümer. Für sie sind die Mieteinkünfte häufig Teil der Altersvorsorge. Schon die deutschlandweit geltende Mietpreisbremse drückt ihre Erträge, in Berlin kommt es für sie nun noch dicker.

SPD, Linke und Grüne wollen offensichtlich testen, was sich Eigentümer bieten lassen, bevor sie die Flucht ergreifen und Kasse machen, etwa durch Umwandlung ihrer Mietwohnung in Eigentumswohnungen. Allerdings werden auch deren Preise durch den Mietendeckel gedämpft. Für viele der Mieter, die Rot-rot-grün schützen will, dürfte der Wohnungskauf trotzdem keine Option sein.

Wer weiß, was diesem Senat dann einfällt? Eine Bürgerinitiative wirbt schon für die Verstaatlichung großer Wohnungskonzerne. „Vermieter, hört die Signale“, schallt es immer drohender aus Berlin ins Land.