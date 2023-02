Monatelanger Streit, ein ergebnisloser Koalitionsausschuss und jetzt das Warten auf neue Verhandlungen: Ausgerechnet das Anliegen der Ampelkoalition, Großprojekte zu beschleunigen, kommt derzeit nicht von der Stelle. „Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren“, heißt es im Koalitionsvertrag zu dem Vorhaben, das für ernste Verwerfungen zwischen FDP und SPD auf der einen und den Grünen auf der anderen Seite führt.

Vordergründig geht es um die Frage, ob neben dem Ausbau der Windkraft und des Schienennetzes auch der Straßenbau in Deutschland beschleunigt werden soll. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) möchte klarstellen, dass Bundesstraßen, die fest disponiert sind oder deren Bau als „vordringlich“ bezeichnet wird, künftig im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen, weil der Straßenverkehr in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Dieser Kniff soll Genehmigungsverfahren beschleunigen, etwa indem die Umweltverträglichkeitsprüfung eingeschränkt wird.

Dies führt zu einem viel größeren Pro­blem: dass sich vordringliche oder schon laufende Projekte nicht über Jahrzehnte hinschleppen sollten, folgt einer gewissen Logik. Daher geht es den Grünen um eine Neujustierung der gesamten Verkehrsin­frastrukturplanung, auch unter der nüchternen Bezeichnung „Bundesverkehrswegeplan 2030“, kurz BVWP, bekannt. Er liefert die gesetzliche Grundlage für den Bau aller Verkehrsprojekte in Deutschland. Ende 2016 trat der aktuell gültige Plan in Kraft, nach mehreren Jahren zähen Ringens und etlichen Verzögerungen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat mit Verweis auf den Koalitionsvertrag jüngst angemahnt, „dass wir eigentlich innehalten müssten, um zu schauen, welche von den Verkehrsprojekten, die im Bundesverkehrswegeplan in den letzten Jahrzehnten festgehalten worden sind, unter den Zeichen der Klimakrise noch sinnvoll sind“.

Noch deutlicher wurde vergangene Woche der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): Der jetzige Bundesverkehrswegeplan sei unhaltbar. Damit Klimaziele im Verkehr erreicht würden, sei ein „Klima-Check“ des Bundesverkehrswegeplans unumgänglich: „Bis dahin sollten alle Fernstraßen-Projekte auf Eis gelegt werden.“

Das ist leichter gesagt als getan. Rund 1300 Fernstraßenprojekte sind in diesem Mammutwerk von Gesetzesrang aufgelistet, darunter auch etliche, die schon in Planung sind oder begonnen wurden. Die Projekte sind in drei unterschiedliche Kategorien unterteilt: „Vordringlicher Bedarf“, wenn sie Engpässe beseitigen. „Fest disponiert“ sind lang geplante Projekte, deren Bau meist schon begonnen hat. Die Vorhaben der Kategorie „Weiterer Bedarf“ haben dagegen kaum Aussicht auf Realisierung.

Besonders in Nordrhein-Westfalen und im Rhein-Main-Gebiet gibt es etliche Projekte, die Wissing beschleunigen will. Fest disponiert ist etwa der Ausbau des Autobahnkreuzes Leverkusen oder der zuletzt heftig umkämpfte „Riederwaldtunnel“ an der A 66 in Frankfurt. Ebenfalls in diese Kategorie fällt der umstrittene Lückenschluss der Berliner Stadtautobahn A 100, dessen Nutzen im Vorfeld der Wahlwiederholung in der Hauptstadt heftig debattiert wurde.

Wissings Ministerium bezeichnet den BVWP als „wichtigstes Instrument der Verkehrsinfrastrukturplanung“, das die verkehrspolitischen Weichen für die kommenden zehn bis 15 Jahre stelle. Rund 270 Milliarden Euro wendet der Bund auf, um das Straßen- und Schienennetz sowie die Wasserstraßen instand zu halten und auszubauen. Wobei der klare Schwerpunkt auf dem Erhalt der Bestandsnetze liegt, 70 Prozent des Geldes fließen dorthin. Knapp die Hälfte des Geldes wird für den Straßenbau verwendet, 42 Prozent für die Schiene und 9 Prozent für Wasserstraßen.

Für die Umweltverbände dokumentiert der BVWP dagegen „uralte Planungen“, die im Wesentlichen eine Wunschliste der Baulobby sowie von Landes-, Kommunal- und Wahlkreispolitikern seien, heißt es im „Grünbuch nachhaltige Planung der Infrastruktur“ des BUND. Die Vorzüge der Planung aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums sind dagegen: weniger Staus, mehr Kapazität im Personen- und Güterverkehr auf der Schiene und wirtschaftlichere Transportmöglichkeiten auf den Wasserstraßen.

Für den Juristen Wissing ist der BVWP vor allem eine Gesetzesgrundlage, an die er sich zu halten hat. Was jedoch nicht heißt, dass man diese nicht auch ändern könnte. Das ist jedoch ein umfangreicher Gesetzgebungsprozess, den Wissing, wie im Koalitionsvertrag festgelegt, im vergangenen Dezember mit einem „Dialogverfahren“ angestoßen hat. Er dürfte deutlich länger dauern als der Streit um die Planungsbeschleunigung – auch wenn der sich schon erstaunlich lange hinzieht. Derzeit ist wenig wahrscheinlich, dass der inzwischen stark aufgeblähte Konflikt nun in der anstehenden Kabinettssitzung am 5. und 6. März auf Schloss Meseberg gelöst werden kann. Wahrscheinlich ist ein weiteres Treffen der Koalitionsspitzen nötig, um die Wogen zu glätten.