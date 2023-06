Am Mittwoch geschlossen: Schubfach in einer Apotheker Bild: dpa

Aufgrund von Lieferengpässen haben Patienten ohnehin schon Schwierigkeiten, an bestimmte Medikamente zu gelangen. Mitte kommender Woche könnte die Versorgung noch haariger werden, denn dann schließen viele Apotheken in einem bundesweiten „Protesttag“ gegen die Gesundheitspolitik. Einen Notdienst wird es am Mittwoch zwar geben, doch rät zum Beispiel der Thüringer Branchenverband, sich die Arzneimittel an einem anderen Tag zu besorgen.

Federführend in dem Protest ist die einflussreiche Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA, die sowohl die Kammern als auch die Verbände der Bundesländer bündelt. Sie wirft der Politik vor, den Beruf immer unattraktiver und damit die Versorgung schlechter zu machen: durch zu geringe Finanzierung etwa, durch überbordende Bürokratie, fehlende Konzepte gegen den Fachkräftemangel und durch wachsende Arbeitsbelastung – auch wegen der Lieferengpässe. Deshalb nehme die Zahl der Pharmazien immer weiter ab. Ende 2022 habe es nur noch rund 18.000 gegeben, fast 400 weniger als ein Jahr zuvor.

„Das ist der größte jährliche Verlust an Apotheken in der Geschichte der Bundesrepublik“, so die ABDA. Die Dichte betrage 22 Betriebe je 100.000 Einwohnern und liege damit unter dem EU-Durchschnitt von 32. Im laufenden Jahr seien es erstmals weniger als 18.000 Apotheken, alle 17 Stunden schließe ein Betrieb, hieß es. Allerdings geht aus den ABDA-Daten hervor, dass die Zahl der Pharmazeuten seit Jahren wächst, auf zuletzt knapp 69.700. Die Zunahme erfolgt nicht nur in der Industrie, sondern auch in den öffentlichen und Klinikapotheken. Die Zahl der Studenten, Approbationen und Lehrlinge nimmt ebenfalls zu. Gleichwohl gibt es Nachfolgeschwierigkeiten und zumindest auf dem Land mitunter weiße Flecken.

Lauterbach: Apotheker verdienen gut

Der Protest am Mittwoch richtet sich auch gegen die angeblich angespannte monetäre Situation. Trotz steigender Kosten habe der Festbetrag seit zehn Jahren nicht zugenommen, so die ABDA. Das sei inzwischen „existenzgefährdend“, während Praxen und Kliniken Extrazahlungen bekommen hätten. Den Vorwurf fehlender Anerkennung und finanzieller Vernachlässigung weist die Regierung zurück. „Die Apotheker haben in der Corona-Pandemie Ausgezeichnetes geleistet, haben da aber auch außerordentlich verdient. Und jetzt geht es zurück zur Normalität“, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). „Im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen verdienen in Deutschland Apotheker gut.“

Das Ministerium veröffentlichte Zahlen, wonach der Umsatz und auch die Zahl der verkauften Packungen stark gestiegen seien. Überdies habe es neue Nacht- und Notdienstpauschalen, Botendienstvergütung und zusätzliche Dienstleistungen wie Schutzimpfungen gegeben. Die Erreichbarkeit von Apotheken und die flächendeckende Versorgung seien nicht gefährdet. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening entgegnete, das Ministerium verwechsle Umsatz und Ertrag. In der Pandemie habe man außerdem sehr viel investieren müssen.