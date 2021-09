Verfassungsrichter im Gespräch : „Den Ländern fehlte der Mut“

Aktualisiert am

Herr Professor Kirchhof, alle warten nun auf die neue Koalition, die Deutschland führen wird. Das ist aber im Föderalismus etwas kurz gedacht. In welchen wichtigen Bereichen haben denn die Länder noch ein Wörtchen mitzureden?

Die Länder können über den Bundesrat immer in der Gesetzgebung mitreden. Wo sie allein zuständig sind, haben sie das Heft sogar völlig in der Hand. Wo sie Bundesgesetze selbst ausführen müssen, erhalten sie ein Mitwirkungsrecht in der Organisation und im Verfahren der Behörden. Den Termin zum Kohleausstieg könnte der neue Bundestag kaum im Alleingang vorziehen, denn er betrifft die Kohlereviere einzelner Länder.