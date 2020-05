Verfassungsgericht entscheidet : Ist die EZB noch zu stoppen?

Ganz Europa schaut am Dienstag nach Karlsruhe. So hört man es in diesen Tagen in Hintergrundgesprächen, so liest man es auf Twitter und in Investoren-Newslettern. Denn am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank mit dem etwas sperrigen Kürzel PSPP („Public Sector Purchase Programme“). Gewiss, es hat schon Verfahren gegeben, deren gesellschaftliche Sprengkraft offensichtlicher war, doch die Bedeutung dieses Urteils ist kaum zu überschätzen: Schon in Vor-Corona-Zeiten spaltete das Programm die Fachwelt in Befürworter und Gegner, im vergangenen Herbst führte es zu einem handfesten Eklat im EZB-Rat.

Doch nun, im Angesicht der größten Krise der Nachkriegszeit, bekommt es eine ganz neue Dimension. Jetzt wird sich zeigen: Kann die EZB weitermachen wie bisher, oder bekommt ihre Krisenintervention einen herben Dämpfer? Und riskiert das Bundesverfassungsgericht ausgerechnet jetzt einen handfesten Streit mit dem Europäischen Gerichtshof?

Die Kläger jedenfalls hatten sich die Sache anders vorgestellt: Schon seit Jahren treiben sie ihren Rechtsstreit gegen das Anleihekaufprogamm voran. In normalen Zeiten wäre das eine gute Gelegenheit, der Öffentlichkeit eine übergriffige EZB zu präsentieren. Eine, die in all ihrem Übermut ständig die Regeln der EU verletzt und sich in Dinge einmischt, die sie überhaupt nichts angehen, allen voran in die Wirtschaftspolitik der EU-Staaten. Nun ist die Welt eine andere: Die EU steckt in einer tiefen Krise, finanziell und politisch, und das einzige Feuerwehrauto, das derzeit zu regelmäßigen Einsätzen ausrückt, ist eben jene EZB, die gerade am Pranger steht.

Das gibt dem Verfahren eine Brisanz, die so niemand vorhergesehen hat, auch nicht die Kläger, die Unternehmer Heinrich Weiss, Patrick Adenauer und Jürgen Heraeus. Die Finanz- und Schuldenkrise, so unerfreulich sie war, hatte einen ganz anderen Hintergrund. Die Schuldigen konnten klar benannt werden, die Staaten nämlich, die ihre Haushalte nicht in den Griff bekamen und jahrelang über ihre Verhältnisse lebten. Da ließen sich die Schuldzuweisungen unbefangener formulieren. Jetzt geht es um das höchste Gut, um Leben und Tod. Wer will da kleinlich sein, wenn es um finanzielle Unterstützung geht?

Grundsatzentscheidung zur Rolle der EZB

Gerichte allerdings müssen zu jeder Zeit kleinlich sein. Schließlich urteilt das höchste deutsche Gericht in der sehr grundsätzlichen Frage der Rolle der EZB, und die Kläger hoffen, dass es einige Pflöcke einschlägt, die sich als krisenfest erweisen.

Dazu muss man erst einmal verstehen, worum es geht: Mit ihrer Verfassungsbeschwerde haben die Kläger das Anleihekaufprogramm PSPP im Blick, mit dem die EZB schon seit 2015 vor allem Staatsanleihen im Wert von mindestens 2,6 Billionen Euro aufgekauft hat – fast ein Drittel aller Staatsanleihen im Euroraum. Damit pumpt die Bank Liquidität in den Markt, um die Wirtschaft anzukurbeln, was immer dann seinen Reiz hat, wenn der Leitzins nicht mehr gesenkt werden kann, weil er schon nahe null liegt. Dabei waren vor allem Zeitpunkt und Umfang ein großes Problem, der Höhepunkt der Krise war damals schon vorbei. Außerdem zieht es Nebenwirkungen nach sich etwa im Hinblick auf die Finanzstabilität, vor denen Ökonomen wie Volker Wieland, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, warnen. Er hat dem Verfassungsgericht als Sachverständiger Rede und Antwort gestanden.