Aktualisiert am

Justiz klagt Huawei wegen Diebstahls von Betriebsgeheimnissen an

Vereinigte Staaten : Justiz klagt Huawei wegen Diebstahls von Betriebsgeheimnissen an

Huawei-Werbung in Peking Bild: AP

Die amerikanische Justiz hat eine weitere strafrechtliche Anklage gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei erhoben. Huawei werde der versuchte Diebstahl von Betriebsgeheimnissen seiner Konkurrenten vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Brooklyn mit.

Die neuen Vorwürfe richten sich gegen Huawei sowie zwei seiner amerikanischen Tochterfirmen. Der chinesische Telekom-Riese ist nach Ansicht der Regierung eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Präsident Donald Trump forderte Verbündete auch in Europa deshalb auf, Huawei vom Ausbau auf das neue 5G-Mobilfunknetz auszuschließen. Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper drängten auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz in dieser Woche darauf.

Huawei bestreitet Vorwürfe

Der Berater für Nationale Sicherheit, Robert O'Brien, versicherte ebenfalls in dieser Woche, dass Huawei sich durch seine Technik heimlich in Verbindungen einwählen könne. Die Firma bestreitet das: Sie „hat nie und wird sich nie heimlich Zugang zu Telekommunikationsnetzwerken verschaffen, noch haben wir die Fähigkeit, das zu tun“. Die neuesten Anschuldigungen stritt Huawei in einer Mitteilung ebenfalls ab und nannte sie unverdient.

Die Staatsanwaltschaft in Brooklyn hatte Huawei bereits wegen des Verdachts auf Bankbetrug angeklagt. In Seattle wurde im vergangenen Jahr eine weitere Anklage gegen den Konzern erhoben, ebenfalls wegen des versuchten Diebstahls von Betriebsgeheimnissen, und zwar bei T-Mobile.