So sieht es aus, das „Großkreuz in besonderer Ausführung“, das Angela Merkel am Montag erhält. Bild: Picture Alliance

Beim Unternehmen Steinhauer und Lück im beschaulichen Lüdenscheid gab es vor Kurzem einen Auftrag, wie es ihn nur alle paar Jahrzehnte gibt: die Herstellung eines „Großkreuzes in besonderer Ausführung“, die oberste Stufe des Bundesverdienstkreuzes. Seit der Geburtsstunde der Auszeichnungen im Jahr 1951 ist das Unternehmen mit der Herstellung sämtlicher Orden betraut.

Nun bekommt Angela Merkel am Montag die Extraklasse des Kreuzes verliehen. Diese Ehre wurde vor ihr nur zwei weiteren Menschen zuteil: Adenauer und Helmut Kohl. Doch woraus besteht das Kreuz? Was kostet es? Wird es von Hand gefertigt? Oder hat man eine historische Scha­blone im Tresor? Dazu hüllt man sich in Lüdenscheid in Schweigen – so wünscht es das Bundespräsidialamt. Golden und sternförmig ist es also, Merkels letztes Staatsgeheimnis.