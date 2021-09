Aktualisiert am

Verdienstausfall : Länder zahlen 458 Millionen Euro an Quarantäne-Entschädigung

Ein Bundeswehrsoldat überprüft in Nordrhein-Westfalen die Einhaltung der Quarantäne. Bei Verdienstausfall müssen die Länder Entschädigung zahlen. Bild: dpa

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden mehrere Hundert Millionen Euro an Entschädigungen für Verdienstausfälle gezahlt. Nun kündigen einige Bundesländer an, die Zahlungen an Ungeimpfte auszusetzen - und verweisen auf zahlreiche Impfangebote.