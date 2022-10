Verdi-Tarifforderung : Die Gier des Staates

Die neue Tarifforderung der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst ist maßlos und beschwört die Übel der Vergangenheit herauf. Sie mit „nur“ 10,5 Prozent zu beziffern führt in die Irre. Denn mit dem eingebauten Mindestbetrag von 500 Euro mehr im Monat reicht sie im Ergebnis fast an jene 15-Prozent-Forderung aus der berüchtigten Tarifrunde von 1974 heran.

Das war die Tarifrunde, mit der die Aufbruchsära von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) zu Ende ging. Es folgte eine Phase sich selbst verstärkender Inflation, wirtschaftlicher Schwäche und steigender Arbeitslosigkeit – begleitet von einem zu großen, so nicht finanzierbaren Staatsapparat.

Ist es nicht die Gewerkschaft Verdi, die sonst mit SPD, Grünen und Linken immer propagiert, dass „stärkere Schultern“ mehr tragen müssten? Die Tarifgehälter für Angestellte im öffentlichen Dienst reichen bisher bis 7144 Euro im Monat; höhere Beamtenränge liegen auch darüber.

Soll der öffentliche Dienst noch für die Gesellschaft da sein?

Nach Verdi-Ansicht werden dort nun 10,5 Prozent mehr Gehalt benötigt, was klar über der jahresdurchschnittlichen Inflation liegt – zu finanzieren von Unternehmen und Beschäftigten, denen die Geschäftsgrundlage wegzubrechen droht. Aber natürlich hat Verdi auch eine „soziale Komponente“ parat: Mit den 500 Euro Mindesterhöhung gib es für alle Gruppen bis 4762 Euro Monatslohn Zuschläge auf die 10,5 Prozent, bis zu 25 Prozent Tariferhöhungen in der Spitze.

Das alles führt zu einer Grundsatzfrage: Soll eigentlich der öffentliche Dienst noch für die Gesellschaft da sein – oder sehen es die dort Handelnden doch schon umgekehrt? Definieren sie einfach, was sie nach ihrer Meinung brauchen – und der Rest der Gesellschaft möge sich dann anstrengen, um das alles zu bezahlen? Früher nannte man so etwas Sozialismus.

Als weitere Rechtfertigung der Forderung führt Verdi an, dass die Staatsbediensteten stark genervt seien, weil ihnen so viele Aufgaben aufgehalst würden bei schon dünner Personaldecke. Das ist allerdings ein wichtiger Punkt. Die Lösung wird aber nicht sein, dass der Staat private Unternehmen nun auch noch mit einem Lohnüberbietungswettbewerb um Fachkräfte in die Enge treibt. Es wird Zeit für den Staat und für die Politik, den Umfang öffentlicher Aufgaben an die verfügbaren Ressourcen anzupassen.