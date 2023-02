I n den Reiserucksack mit Aufnähern aus aller Welt hat die junge Frau noch eine Tasche in Regenbogenfarben gepackt und etliche Jutebeutel. Bei einer Foodsharing-Verteilung weiß man ja nie, wie viel man am Ende mitnehmen muss.

Doch als sie am Samstagabend an der Allerheiligen-Kirche in München-Schwabing ankommt, ahnt sie schon, dass hier kein gewöhnliches Foodsharing stattfindet.

Hier scheint es nicht darum zu gehen, dass ein Bäcker drei Kisten altes Brot loswerden will oder ein Supermarkt zwanzig Kilo überreife Bananen. Vor dem modernen Kirchenbau stehen auch nicht bloß drei, vier eingefleischte Aktivisten, die Lebensmittel retten wollen. Hier warten mehr als sechzig Menschen.