Verbrennerverbot ab 2035 : Volle Kraft dem Elektroauto!

Ein VW ID.3 im Autoturm in Wolfsburg Bild: dpa

In Rumänien ist Greenpeace auf den nicht mehr vorhandenen Bäumen. Was das mit dem jetzt im Schiedsverfahren von EU-Kommission, Ministerrat und Parlament beschlossenen Elektromotor als einzigem Antrieb für Personenwagen ab 2035 zu tun hat? Es kann sein, dass in einem politisch gesetzten Ziel nicht alle Unwägbarkeiten berücksichtigt sind. Der Kauf einer Pelletheizung wurde und wird großzügig subventioniert und ist gut beleumundet, die Leute greifen zu. Ob durch hohe Nachfrage, externen Schock oder Mitnahmeeffekt, der Preis für Pellets ist drastisch gestiegen. Womöglich lohnt sich nun Abholzung auch dort, wo sie unerwünscht ist. Womöglich entsteht neue Abhängigkeit, die Ausgangsrechnung jedenfalls ist hinfällig.

Dem Autokäufer in Europa kann es ähnlich ergehen. Er weiß zwar nun, dass vom Jahr 2035 an nur noch Personenwagen mit Elektromotor neu zugelassen werden. Doch das hat weit vor diesem Datum Folgen. Die Restwerte von Autos mit Diesel- oder Benzinmotor werden unter Druck kommen, ihre Wiederverkaufschance sinken. Auf dem Markt aber gibt es derzeit kein sinnvolles und sicheres Elek­troauto unter 35.000 Euro. Die Hersteller rollen ihr Angebot von oben nach unten aus. Das ist ihnen nicht zu verdenken. Fahrbatterien sind teuer, die hohen Kosten sind besser in teuren Produkten unterzubringen.