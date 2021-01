Christian Kastrop : Der Verbraucherschützer

Es gibt Sätze, die man von Verbraucherschützern nicht unbedingt gewohnt ist. „So ein Gesetz brauchen wir nicht“, zum Beispiel. Echte Kämpfer für die Rechte der Kunden haben so einen Satz eher nicht in der Zwischenablage ihrer Computer, um ihn per Strg+V schnell überall einzufügen. Umso überraschender war es, was Christian Kastrop im vergangenen November sagte.

Groß war die Aufregung, dass die Lufthansa noch immer Hunderttausende stornierte Tickets aus Corona-Zeiten nicht erstattet hatte. Der Chef der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, forderte ein Verbot der Vorkasse auf Flugtickets, die Grünen schlossen sich an. Doch aus der Idee war schnell die Luft raus. Denn der zuständige Staatssekretär war Christian Kastrop, und der sah das ein bisschen anders. „Es ist skandalös, dass die Fluggesellschaften immer noch nicht alle nötigen Tickets erstattet haben. Aber deswegen Vorkasse grundsätzlich zu verbieten wäre falsch“, sagte Kastrop. Er betont einen Vorzug, den Verbraucher bei der alten Regel haben: Immerhin helfe Vorkasse der Reisebranche auch, günstige Preise anzubieten.