Aktualisiert am

Deutsche Wirtschaft bestürzt : „Sind fassungslos, dass Russland in Europa einen Krieg begonnen hat“

Stau auf der Autobahn: Menschen verlassen die ukrainische Hauptstadt Kiew am frühen Donnerstagmorgen, nachdem Putin den Befehl zum Angriff gegeben hat. Bild: Reuters

Der deutsche Maschinenbauverband VDMA unterstützt harte Sanktionen gegen Russland. „Der VDMA und seine Mitglieder sind fassungslos, dass Russland in Europa einen Krieg begonnen hat“, sagte Verbandspräsident Karl Haeusgen am Donnerstag.

Auch Russland habe sich in der Vergangenheit zur Unverletzbarkeit der europäischen Grenzen und zum Verzicht auf Gewaltanwendung vertraglich und völkerrechtlich verpflichtet. „Der VDMA unterstützt die Entscheidung, die Aggression hart zu sanktionieren.“ Diese Sanktionen werden auch Auswirkungen auf den Maschinen- und Anlagenbau haben, deren Umfang aktuell nicht abgeschätzt werden könne.

Die Hersteller haben dem VDMA zufolge 2021 nach Russland 3,8 Prozent mehr Maschinen exportiert. Die Unternehmen lieferten Anlagen im Wert von 5,5 Milliarden Euro, womit Russland auf Platz neun der wichtigsten Abnehmerländer landete.

Bestürzt reagierten auch die in Osteuropa besonders engagierten deutschen Unternehmen. „Wir sind zutiefst erschüttert über den russischen Überfall auf die Ukraine. Dies ist ein durch nichts zu rechtfertigender Angriff auf einen souveränen Staat, seine Bürgerinnen und Bürger und auf den Frieden in Europa und der Welt insgesamt“, sagt der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Oliver Hermes, und er fügte hinzu: „Das ist ein schwarzer Tag für Europa. Wir fordern Präsident Putin eindringlich auf, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Auch dieser Krieg wird nur Verlierer kennen.“

Nun müsse alles getan werden, um Menschenleben zu retten. „Wir unterstützen alle Entscheidungen und Maßnahmen der Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.“

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft habe sich seit 70 Jahren um den Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen mit Osteuropa bemüht. „Wir haben uns dabei immer auch als „Brückenbauer“ gesehen, der zur politischen und gesellschaftlichen Verständigung und Aussöhnung mit der Region beiträgt“, sagte Hermes. „Aus Geschäftspartnern sind dabei vielfach Freunde geworden. Die Erfolge dieser Arbeit werden heute massiv in Frage gestellt. Wir appellieren daher auch an unsere vielen russischen Freunde und Partner: Erheben Sie Ihre Stimme und helfen Sie mit, diesen Krieg zu beenden!“