Maschinenbau : Präsident in der China-Falle

Die Aufregung um chinesische Investitionen in Deutschland mochte noch so groß sein, das Misstrauen noch so tiefsitzend, die Warner vor technologischem Ausverkauf noch so laut – Carl Martin Welcker stand stets wie eine Eins. Deutschlands oberster Maschinenbauer, Präsident des Branchenverbandes VDMA, gab zu vielen Gelegenheiten den marktwirtschaftlichen Puristen.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Seine Position ließ sich in einem Satz zusammenfassen: Er lasse sich doch nicht vorschreiben, an wen er sein Unternehmen zu verkaufen habe, wenn es tatsächlich mal so weit kommen sollte. Schon gar nicht von jenen, die China als existentielle Gefahr und Unternehmen aus dem Land als Zumutung skizzierten. Vor allem dann, wenn sie sich an deutschen Unternehmen beteiligen oder sie gleich ganz übernehmen wollten.