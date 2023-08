VDA-Chefin Hildegard Müller : „Die Lage wird toxisch“

Frau Müller, droht Deutschland in der Autobranche eine Deindustrialisierung?

Entscheidend ist jetzt, wo investiert wird. Die deutsche Autoindustrie steckt in den kommenden vier Jahren rund 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung sowie 130 Milliarden Euro in den Neubau oder Umbau von Werken. Gewaltige Summen. Doch es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass von diesen Investitionsmitteln weniger nach Deutschland fließt als geplant. Bis weit in den Mittelstand hinein sagen immer mehr Unternehmen, dass sie ihre Investitionen von Deutschland wegverlagern. Bei unserer jüngsten Umfrage unter den Zulieferern sagten 43 Prozent der Unternehmen, die Investitionen ins Ausland verlagern wollen, dass sie ihre Investitionen in andere EU-Länder und zu 30 Prozent nach Nordamerika verlagern wollen. Kein Einziger wollte seine Inves­titionen in Deutschland erhöhen. Uns rutscht in Deutschland die Basis der industriellen Produktion weg.