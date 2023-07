Was, wenn die Weltwirtschaft in Blöcke zerbräche? Eine neue Studie schätzt die Folgen der Deglobalisierung für Europa: Der Handel geht stark zurück und die Arbeitslosigkeit steigt.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Beide Seiten haben seit dem Jahr 2018 regelmäßig neue Zölle und Exportkontrollen auf kritische Güter wie Computerchips verabschiedet. Dies belastet zunehmend den freien Welthandel. Muss Europa sich auf ein Auseinanderbrechen der Weltwirtschaft in zwei entgegengesetzte Handelsblöcke vorbereiten? Die Bundesregierung hat Mitte Juli Deutschlands Beziehungen zu China in einem Strategiepapier auf den Prüfstand gestellt – Abhängigkeiten in kritischen Bereichen will sie verringern, eine Entkopplung ist jedoch nicht das Ziel. Doch was wäre, wenn sich Europa eines Tages doch konkret für eine Seite entscheiden müsste?

Verdopplung der Arbeitslosigkeit

In einer neuen Studie, die das Beratungsunternehmen Prognos AG im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) verfasst hat, werden die Kosten einer Bi-Polarisierung der Weltwirtschaftsordnung für die EU-Länder geschätzt. Die Prognosen sind deutlich: Würde Europa den Marktzugang zu China und seinen autoritären Partnerstaaten verlieren, dann müssten die EU-Länder mit einem Exportrückgang um 11 Prozent und einer Importeinbuße von 17 Prozent rechnen.

Ohne den China-Block brächen Europa zudem 58 Prozent seiner verbrauchten Energierohstoffe weg. Denn wichtige Zuliefererstaaten aus dem Nahen Osten sowie Russland dürften sich in einer bipolaren Wirtschaftsordnung wahrscheinlich für die chinesische Seite entscheiden. Auch für die Beschäftigung hätte ein solches Szenario Folgen, sagt Bertram Brossardt, VBW-Hauptgeschäftsführer: „Für rund 200 Milliarden Euro an exportierter Wertschöpfung ist der chinesische Block in der EU verantwortlich, das entspricht rund 2,6 Millionen Arbeitsplätzen.“ Fielen diese weg, so würde sich gemäß Brossardt die Arbeitslosigkeit in der EU verdoppeln.

Europa müsse für Freihandel eintreten

Wie kommen die Autoren überhaupt zu diesen Schätzungen? Sie skizzieren eine dreigeteilte Weltwirtschaft: Der US-Block umfasst Nord- und Südamerika sowie Australien und Neuseeland. Den China-Block bilden die afrikanischen und die meisten asiatischen Staaten sowie Russland und Belarus. „Blockfrei“ bleiben in den Szenarien neben Indien, Südkorea und Japan auch der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), weil diese Staaten zugleich wirtschaftlich an China, militärisch-politisch aber eng an die USA angebunden sind. Die

EU-Länder werden in jedem Szenario einem anderen Block zugeteilt. Angenommen wird dabei, dass die USA und China ihren Blockpartnern einen exklusiven Marktzugang bieten, im Gegenzug aber den Handel mit der anderen Blockeinheit unterbinden. Die blockfreien Staaten dürfen rivalitätsübergreifend im Austausch stehen. Ausgenommen ist jedoch der Marktzugang zu den beiden Platzhirschen USA und China.

An die USA und ihre Partner ist der europäische Handelsstandort ebenfalls eng gebunden: Ohne US-Block gäbe es der Studie zufolge 12 Prozent weniger Export, beim Import wäre es ein Rückgang von 9 Prozent. Besonders ausgeprägt sind dabei die Investitions- und Forschungsbeziehungen. Aus rein ökonomischen Inter­essen finden die Autoren keine zwangsläufig wünschenswerte Blockzugehörigkeit: Alle Optionen würden erhebliche Kosten mit sich bringen.

Europa sei eng in die internationale Wirtschaft eingebunden und müsse folgerichtig für Freihandel unter fairen Wettbewerbsbedingungen eintreten, fordert VBW-Hauptgeschäftsführer Brossardt. Gleichzeitig komme die innereuropäische Handelsverflechtung einem Sicherheits- und Stabilitätsanker gleich, da die europäischen Nachbarn aus der Perspektive eines einzelnen EU-Landes nach wie vor die wichtigsten Handelspartner seien.