Restaurant-Kette in Geldnot : Das Fiasko von Vapiano

Die Karrieren von Stars in der Gastronomie enden bisweilen so jäh, wie sie gestartet sind. Die Vapiano-Restaurants sind ein heißer Kandidat für ein derartiges Schicksal. Schnell erfolgreich, dann fix an die Börse - und jetzt das böse Wehklagen: Die Aktien haben drei Viertel des Wertes verloren, die Schulden sind so hoch, die Lage so heikel, dass das Unternehmen mehrfach die Vorlage der Bilanz verschieben musste. Nächsten Freitag, am 24. Mai, endet die nächste Frist. Bis dahin muss geklärt sein, ob die aktuellen Großaktionäre, Erben der Tchibo- und Wella-Clans, 30 Millionen Euro nachschießen. Sonst wird es eng. Wie konnte es so weit kommen? Ein Drama in sieben Akten

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

1. Das Versprechen: Pizza, Pasta, alles perfekt

Die Idee hinter Vapiano ist so simpel wie genial: Es gibt in den Restaurants italienische Küche; Pizza und selbstgemachte Pasta, dazu Salat, alles frisch zubereitet, vor den Augen der Gäste. „Front-Cooking“ lautet das Zauberwort, als die Pizza-Kette 2002 gegründet wird. Der Kunde holt sich das Essen direkt beim Koch ab, bestimmt selbst, ob er mehr Parmesan oder Chili mag. Das Konzept zündet sofort. Innerhalb von zehn Jahren öffnen 105 Vapiano-Restaurants in 25 Ländern, 7000 Mitarbeiter und eine viertel Milliarde Euro Umsatz stehen zu Buche. Bis nach Amerika und Australien wagen sich die Gründer, fünf an der Zahl, einige davon mit langjähriger McDonald’s-Expertise. Vapiano - das ist ebenfalls Fastfood, nur in Fein: Schnell und frisch, dazu so schick, dass niemand an ein SB-Restaurant oder eine Imbissbude denkt. Die Innenausstattung hat Stararchitekt Matteo Thun beigesteuert, puristisch-edel, mit hohen Bistrotischen, viel Holz und garantiert echtem Olivenbaum. Das begeistert das urbane Publikum. Das Versprechen dahinter: Vapiano ist „wie ein netter Abend mit Freunden, an dem man zusammen kocht und isst.“

2. Der Küchen-GAU: Von Mäusen und fahlem Fleisch

„Gastronomie ist ein sehr feinfühliges Geschäft“, haben die Vapiano-Erfinder anfangs richtig bemerkt. Aus diesem Grunde legen sie Wert darauf, jeden Franchise-Partner persönlich kennenzulernen, nennen ihre Köche „Vapianisti“, grüßen diese mit Handschlag und schenken den Gästen zum Abschied ein Lächeln und Gummibärchen. Doch das hilft alles nichts, der Ruf ist dahin, wenn von Gammelfleisch, Schimmel und Mäusen in der Küche die Rede ist. Denn auch Kunden sind feinfühlig, das bekommt Vapiano zu spüren. 2015 wird ein rabenschwarzes Jahr für die erfolgsverwöhnte Selbstbedienungskette. Im Frühling kommt heraus, dass Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter zu deren Ungunsten manipuliert wurden. Das Management gibt sich reuevoll. Dann wird publik, dass Vapiano billige Garnelen als teure Scampi ausgibt. Ein Versehen, beteuert man, tauft die Schalentiere flugs in „Gamberetti“ um. Dann kommt es knüppeldick: In fünf Restaurants in Berlin, Köln, Frankfurt, Hannover und München, so versichern Mitarbeiter, habe man den Kunden verdorbene Pasta und übelriechendes Hähnchenfleisch untergejubelt. Dass dann Kunden auch noch Videos ins Netz stellen, auf denen Mäuse durch Küche und Gastraum laufen, geht in dem Trubel fast unter. Der neue Chef, Jochen Halfmann, gerade erst zu Vapiano gestoßen, versichert zwar glaubhaft seine Unschuld, beweist aber wenig Gespür für die heikle Gemütslage der Gäste. „Systematischer Betrug hat bei uns kein Zuhause“, versichert er hölzern, es könne sich nur um „die Fehler einzelner“ handeln. Er verspricht die Bildung einer „Task Force“, um „Verdachtsfälle“ zu untersuchen. Was die Ermittlungen ergeben? Halfmann kann dazu nichts mehr sagen, er wird Ende 2018 abserviert, nachdem er zweimal die Gewinnprognose nach unten korrigieren musste. Das schmeckt Aktionären gar nicht.

3. Der Zorn der Kunden: Wer wartet, kommt nicht wieder