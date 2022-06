Trotz Sanktionen : USA wollen Öllieferung aus Venezuela nach Europa erlauben

Die USA wollen Insidern zufolge Ölexporte aus Venezuela nach Europa wieder freigeben, um Lieferausfälle aus Russland teilweise zu kompensieren. Der italienische Energiekonzern Eni und der spanische Konkurrent Repsol könnten schon ab nächsten Monat venezolanisches Öl nach Europa verschiffen, sagten fünf mit den Überlegungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Mengen dürften allerdings eher gering ausfallen, sagte eine der Personen. Auch sei nicht mit nennenswerten Auswirkungen auf den Ölpreis zu rechnen. Hauptbedingung sei, dass das Öl nur nach Europa gehen und nicht anderswo verkauft werden dürfe. Das staatliche venezolanische Energieunternehmen PDVSA, das Gemeinschaftsunternehmen mit den beiden europäischen Konzernen betreibt, könne die Öllieferungen mit Schulden oder ausstehenden Dividendenzahlungen verrechnen.

Die USA versuchten mit dem Schritt auch, Venezuelas Präsident Nicolas Maduro dazu zu bewegen, Gespräche mit der Opposition wieder aufzunehmen, sagten zwei der Insider. In Venezuela herrscht seit Jahren ein Machtkampf zwischen Maduro und der Opposition. Die USA und die meisten westlichen Staaten haben Maduros Wiederwahl im Jahr 2018 nicht anerkannt. In diesem Zusammenhang hatten die USA Sanktionen gegen das krisengebeutelte südamerikanische Land verhängt, das betraf insbesondere Öl. Das Programm „Öl gegen Schulden“ wurde Mitte 2020 eingestellt. Somit wurde China der größte Abnehmer von venezolanischem Öl.

Saudi Aramco verteuert Öl für den asiatischen Markt

Am Donnerstag hatte die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Unterstützer (OPEC plus) angekündigt, deutlich mehr Öl fördern zu wollen. Demnach soll die Förderung im Juli und August um 648. 000 Barrel (Fass zu 159 Liter) je Tag erhöht werden. Das ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem bisherigen Pfad: In den vergangenen Monaten war die Förderung jeweils um 432 .000 Barrel je Tag angehoben worden. Der Mitteilung ist zu entnehmen, dass Russland trotz des angekündigten EU-Embargos auf russisches Öl auch weiterhin an den Fördervereinbarungen teilnimmt.

Zuletzt hatte ein Bericht für Aufsehen gesorgt, Russland könnte wegen der Sanktionen des Westens von den Förderzielen des Kartells zeitweise ausgenommen werden. Das scheint nun aber nicht zu passieren. Die OPEC plus begründete ihre Entscheidung mit dem Ende von Lockdowns an wichtigen Wirtschaftsstandorten und dem saisonal erhöhten Bedarf von Raffinerien. Unklar ist noch, wie viele freie Kapazitäten die einzelnen Ölländer kurzfristig überhaupt haben; vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen mehr fördern können.

Westliche Länder, allen voran die Vereinigten Staaten, hatte mehrfach gefordert, die Ölländer sollten den Ölhahn stärker aufdrehen, um dem Energiepreisschock und der Inflation entgegenzuwirken. Der Ölpreis war im Zuge der Spekulationen um die weitere Entwicklung seit Dienstag von fast 125 Dollar aus deutlich gefallen; nach der Entscheidung legte er am Donnerstag zu auf zeitweise gut 117 Dollar je Barrel für die Nordseesorte Brent.

Saudi Arabien erhöhte die Ölpreise für seinen größten Markt, Asien, am Wochenende stärker als erwartet, nachdem gelockerte Corona-Maßnahmen in der Region die Nachfrage angekurbelt hatten. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco setzte den Preis für ein Barrel der Sorte Arab Light Crude für asiatische Kunden um 2,10 Dollar nach oben. Damit liegt er nun 6,50 Dollar über dem Richtwert des Unternehmens. Marktteilnehmer hatten einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Raffinerien und Händlern zufolge mit einem Preisanstieg von nur 1,50 Dollar gerechnet.