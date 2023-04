Viel Verkehr: Autos stehen am Thanksgiving-Wochenende in Los Angeles im Stau. Bild: AFP

Die amerikanische Regierung will durch neue strenge Abgasregeln den Absatz von Elektroautos beflügeln und die Umweltverschmutzung reduzieren. Im Jahr 2032 könnten zwei Drittel aller verkauften Neuwagen mit einem Elektromotor angetrieben werden und knapp die Hälfte der Transporter, Kleinbusse und kleineren Lieferfahrzeuge, erwartet die Bundesumweltbehörde EPA. Treibhausgase sollen in ihrer Menge durch die neuen Regeln halbiert werden.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Die vorgeschlagenen Abgasregeln sollen für Neuwagen der Baujahre 2027 bis 2032 gelten. Im Vergleich zu den anderen wichtigen Automärkten Europa und China liegen die USA in der Elektrifizierung ihrer Autoflotte weit zurück, weisen aber deutliche Steigerungsraten auf. Im vorigen Jahr lag der Marktanteil der neu registrierten Elektroautos bei 5,6 Prozent, während Europa 12 Prozent aufwies und in China rund 20 Prozent.

Steuer-Gutschrift von bis zu 7500 Dollar

Der amerikanische Vorstoß bettet sich ein in ein Steuersubventionsprogramm. Käufer können beim Erwerb von Elektrofahrzeugen eine Steuer-Gutschrift von bis zu 7500 Dollar einstreichen, wenn bei deren Produktion bestimmte Regeln wie der Bau in einem amerikanischen Werk berücksichtigt werden. Die führenden amerikanischen Autokonzerne haben alle ambitionierte Elektroauto-Pläne, ihre Lobbyvertreter warnen aber regelmäßig vor Hindernissen, die einer Elektrifizierung der Autoflotte entgegenstehen.

Dazu gehört die Ladeinfrastruktur, die noch weiße Flecken in weiten Teilen des Landes lässt. Aktuell gibt es rund 150.000 konventionelle Tankstellen in den USA und rund 12.000 Standorte mit Ladestationen. Ein Teil von ihnen bedient nur Tesla-Fahrzeuge, wenngleich Tesla-Chef Elon Musk eine Öffnung für andere Automodelle versprochen hat.

Die Bundesregierung investiert Milliarden in den Ausbau. Ein neuer Schub könnte von der Einzelhandelskette Walmart kommen, die Ladesäulen in Tausenden Filialen errichten will. Ein Ladevorgang dauert zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Er verlängert sich zum Beispiel dann deutlich, wenn mehr als ein Auto an der Ladesäule hängt.

Käuferstreik der Konservativen

Politische Polarisierung könnte sich als weiteres Hindernis erweisen. Einer neuen Gallup-Umfrage zufolge sagten 71 Prozent der Wähler der Republikanischen Partei, sie würden niemals ein Elektroauto kaufen. Von den parteiunabhängigen Bürgern lehnten 38 Prozent den Erwerb von Elektroautos ab, unter Wähler der Demokraten weigern sich der Gallup-Umfrage zufolge 17 Prozent, ein E-Auto zu kaufen.

Offensichtlich ist der Käuferstreik der Konservativen eng verbunden mit den Vorstellungen über den Klimawandel. Von den Befragten, für die die Erwärmung des Weltklimas ein Grund großer Sorge ist, erwägen knapp 80 Prozent, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Von denen, die angeben, vom Klimawandel unbeeindruckt zu sein, sagen ebenfalls knapp 80 Prozent, sie würden sich kein E-Auto zulegen. Autokonzern versuchen schon länger, ihre E-Autos nicht mehr als umweltfreundliche Fahrzeuge zu vermarkten, sondern als Luxuskarossen mit höchsten Leistungswerten.

Mehr zum Thema 1/

Ein weiteres Hemmnis für die Expansion der amerikanischen E-Auto-Flotte ist der Handelskonflikt mit China. Viele der Mineralien, die für die Batteriechemie gebraucht werden, werden vorwiegend in China gefördert, verarbeitet oder von Unternehmen unter chinesischem Einfluss hergestellt. Der Autohersteller Ford beispielsweise kooperiert mit einem chinesischen Zulieferer bei der Errichtung einer neuen Batteriefabrik in Michigan und investiert zusammen mit einem chinesischen Partner in eine Nickelfabrik in Indonesien.

Konservative Politiker haben deshalb ein Gesetz angekündigt, dass solche Projekte nicht durch die E-Auto-Subventionen gefördert werden dürfen. Der Chef der Bundesumweltbehörde. Michael Regan, verbreitet unterdessen Zuversicht. Unter der Biden-Regierung habe sich der Marktanteil und die Auswahl an E-Autos deutlich erhöht.