Corona-Bekämpfung : Amerika und Deutschland investieren am meisten in Impfstoffe

Amerika und Deutschland investieren am meisten in Impfstoffe

Nicht an der Spitze mit der Impfkampagne, aber in der Entwicklung hat Deutschland mit staatlichem Geld den Prozess stark beschleunigt. Bild: dpa

In Deutschland kommt die Impfkampagne nicht voran. Die Entwicklung der Impfstoffe von Biontech, Curevac und Co. wurde mit staatlichem Geld vorangebracht. Deutschland gab nach den Vereinigten Staaten dafür am meisten aus.