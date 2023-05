Als der Ökonom Nicholas Eberstadt 2016 das Werk „Men with­out work“ (Männer ohne Arbeit) veröffentlichte, fand es publizistischen Widerhall, unter anderem in dieser Zeitung: Millionen Menschen im besten Arbeitsalter, in der Mehrheit Männer, halten sich in den Vereinigten Staaten vom Arbeitsmarkt fern.

Sie suchen keinen Job und fallen deshalb aus der Statistik heraus. Sie tauchen nicht auf, wenn man von einer Kennziffer absieht: der Erwerbsneigung, die den Anteil der Erwerbstätigen (inklusive der Arbeitsuchenden) an der Bevölkerung im Arbeitsalter beschreibt. Das Thema verschwand bald hinter den Geräuschen anderer Ereignisse. Das Phänomen aber blieb.

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Erwerbsneigung unter Männern im besten Arbeitsalter von 25 bis 54 Jahren zeitweise über 97 Prozent, im Februar 2023 waren es knapp 89 Prozent. Das klingt prozentual nicht wie ein allzu großer Unterschied, doch es handelt sich um mehrere Millionen Männer.

Erwerbsneigung sinkt stetig

Eberstadt legte mit seinen Forschungsarbeiten eine überraschend gerade absteigende Linie frei, die die Erwerbsneigung der Männer von 1960 bis 2015 repräsentierte: Weder Krisen noch Wirtschaftszyklen ruckelten an der Linie. Mit anderen Worten: Ob die Wirtschaftslage gut war oder schlecht, ob der Arbeitsmarkt aufnahmefähig oder dicht, nach Eberstadts Darstellung sank die Erwerbsneigung der Männer stetig.

Die aktuelle Frage lautet nun, ob sich der Trend in den letzten durch die Pandemie durchrüttelten Jahre und selbst in einem außergewöhnlichen Arbeitsmarkt fortgesetzt hat. Selten war es so leicht wie heute, in den Vereinigten Staaten Arbeit zu finden. Knapp 10 Millionen offene Stellen verzeichnet die offizielle Statistik bei einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. „Zentrale Bereiche der Wirtschaft sind nun weit offen selbst für Bewerber ohne große berufliche Bildung“, notiert Eberstadt in einer aktualisierten Version seines Buches.

Die Lockdowns forderten ihren Tribut

Tatsächlich stagnierte die generelle Erwerbsneigung nach 2015, um dann in der ersten Pandemie stark abzurutschen, nämlich von 63 Prozent auf grob 60 Prozent (diese Zahlen gelten für Männer und Frauen von 16 Jahren an). Die Lockdowns forderten ihren Tribut. Zu Beginn der Krise wollten rund 8 Millionen weniger Menschen arbeiten als vor der Krise. Doch in der zweiten Hälfte 2021 erholte sich die Erwerbsneigung. Im März dieses Jahres blieb sie etwas unter dem Niveau von vor der Krise. Ein leichtes Absinken war zu erwarten, weil geburtenstarke Jahrgänge in den Ruhestand wechseln.

Wurden also die Verluste der Pandemiezeit ausgeglichen und damit der Abwärtstrend durchbrochen? Nicht so ganz. Denn die Arbeitnehmer arbeiteten weniger Wochenarbeitsstunden, ermittelten die Ökonominnen Katharine Abraham und Lea Rendell. Umgerechnet entspricht das einem Verlust von 2,3 Millionen Arbeitsplätzen. Noch ein weiterer Aspekt deutet darauf hin, dass die Erwerbsneigung sich nicht komplett erholt hat.

Mit knapp zehn Millionen offenen Stellen und einer historisch niedrigen Arbeitslosigkeit, steigenden Nominallöhnen und dem Auslaufen staatlicher Sonderprogramme hätte man damit rechnen dürfen, dass die Erwerbsneigung stärker nach oben geht, weil die Argumentation, es gebe keine angemessene Arbeit, seltener verfängt.