Tech-Konzerne : Bye-bye, Silicon Valley!

Die Garage neben dem Haus mit der Nummer 367 in der Addison Avenue in Palo Alto steht bis heute. Eine Erinnerungstafel weist auf ihre ruhmreiche Geschichte hin, „Geburtsort des Silicon Valley“ heißt es dort. William Hewlett und David Packard haben hier 1938 ihr erstes Produkt entwickelt: einen Oszillator – ein von Toningenieuren verwendetes Testinstrument. Der Unterhaltungskonzern Walt Disney kaufte einige Exemplare für seinen Zeichentrickklassiker „Fantasia“.

Hewlett-Packard stieg in den Jahren danach zu einem weltweit tätigen Technologiekonzern auf, und die Garage wurde zum Symbol für den Erfindergeist im Silicon Valley. Branchengiganten wie Apple und Google haben sich Jahrzehnte später ebenso in einer Garage dort, in der Region um die kalifornische Metropole San Francisco, gegründet. Hewlett-Packard hat derweil viel von seinem früheren Glanz verloren und sich vor wenigen Jahren in zwei Teile aufgespalten, wird aber immer einen besonderen Platz in der Geschichte des Silicon Valley haben.