Internationale Rivalitäten : Ordnung in einer unsicheren Welt

Das Denken in Ordnungen wird immer dann zu einem besonders knappen Gut, wenn man seiner dringend bedürfte. Ein Beispiel bildet die Gefährdung der Globalisierung als Folge sich ausbreitender geostrategischer Konflikte. Die Empirie spricht jedenfalls eine bezeichnende Sprache: Globalisierung funktioniert gut, wenn ein an ihr interessierter Hegemon ihre Regeln definiert und ihren institutionellen Rahmen garantiert. Die erste Globalisierung im 19. Jahrhundert wurde begleitet von der Pax Britannica, der größten Machtentfaltung des Britischen Empire. Die Globalisierung der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstand nicht zufällig in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten von Amerika als Hegemon für die Pax Americana standen.

Eine gedankliche Verbindung zwischen der Organisation der internationalen politischen und wirtschaftlichen Ordnung bietet die aus dem englischen Sprachraum stammende „Theorie hegemonialer Stabilität“, zu deren Schöpfern der Ökonom Albert O. Hirschman und der Wirtschaftshistoriker Charles P. Kindleberger zählen. Demnach stellt der Hegemon dank seiner militärischen, politischen und wirtschaftlichen Macht eine liberale Weltwirtschaftsordnung bereit.

Sie erinnert an eine Art öffentliches Gut, von dem idealerweise alle Teilnehmer profitieren. Für kleinere Länder lohnt es sich daher nicht, zulasten anderer Länder eine nationale, von der Globalisierung abweichende Außenhandelspolitik zu betreiben. Vielmehr neigen kleine Länder dazu, sich in der internationalen Ordnung wie ein Trittbrettfahrer zu verhalten.

Geopolitische Rivalität weckt Begehrlichkeiten

Die Situation ändert sich schlagartig, wenn an die Stelle eines Hegemonen rivalisierende Staaten treten. Als Musterbeispiel eignet sich die Epoche zwischen den beiden Weltkriegen. Damals konnte Großbritannien die Rolle des Hegemonen nicht mehr wahrnehmen, während die Vereinigten Staaten sie noch nicht übernehmen wollten. In einer solchen Lage vermag kein einzelner Staat eine liberale Weltordnung zu schaffen oder zu garantieren.

Daher kommt für die anderen Länder auch die Rolle des Trittbrettfahrers nicht mehr infrage. Die geopolitische Rivalität erzeugt in den Ländern Wünsche, sich durch eine stärker national geprägte Außenhandelspolitik Vorteile im internationalen Verteilungskampf um knappe Ressourcen zu verschaffen. Die Globalisierung erleidet Schaden und mit ihr die langfristige wirtschaftliche Entwicklung aller Beteiligten.

Naht das Ende der Pax Americana?

Manche Beobachter sehen heute angesichts der wachsenden Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China das Ende des Zeitalters der Pax Americana. An einer Wiederholung des wirtschaftlichen Chaos der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen kann jedoch niemand ein Interesse besitzen. Es ist hohe Zeit für Überlegungen, wie sich demokratische Länder auch in Fragen des Außenhandels gegenüber aggressiven Autokratien verhalten sollen, die zumindest vorübergehend andere Ziele verfolgen mögen als die Maximierung der wirtschaftlichen Wohlfahrt.

Wie sich der völlig legitime Wunsch eines Staates nach äußerer wie innerer Sicherheit in einer Zeit, in der die digitale Revolution auch die Möglichkeit der digitalen Konfliktführung schafft, mit dem wünschenswerten Prinzip möglichst freien Wirtschaftens verbinden lässt, müsste sorgfältig erarbeitet werden. Dieses Beispiel verdeutlicht: Ordnungsdenken ist alles andere als veraltet. Es sollte hochmodern sein.

Niedergang des Ordnungsdenkens unbestreitbar

Dafür bedarf es geeigneter Voraussetzungen. Die Verfassung, in der sich das Ordnungsdenken in Deutschland derzeit befindet, kann jedoch leider nicht anders als betrüblich bezeichnet werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg besaßen die Vertreter des Ordoliberalismus und der Sozialen Marktwirtschaft vorübergehend eine respektable Bedeutung für die Debatten in der jungen Bundesrepublik.