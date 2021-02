Handelsnation Deutschland : Zu groß für Europa, zu klein für die Welt

Andere Zeiten: Angela Merkel und Xi Jinping während des G-20-Treffens in Hamburg 2017. Bild: AFP

Amerika hat eine neue Führung, Großbritannien die EU verlassen, Chinas Aufstieg setzt sich auch durch die Pandemie hinweg fort, die wiederum offenkundig technologische Trends verstärkt und den ohnehin großen Anpassungsdruck noch einmal erhöht, kurzum: Die Weltwirtschaft befindet sich in einem dramatischen Umbruch. Was folgt daraus für die Handelsnation Deutschland?

Natürlich sind die neuen Töne und Taten aus Washington erfrischend. Gerade hat die Regierung den Weg geebnet für die erste Frau an der Spitze der Welthandelsorganisation WTO. Nicht nur das zeigt, dass der neue Präsident Joe Biden multilaterale Wirtschaftsstrukturen wertschätzt – im Gegensatz zu seinem Vorgänger Donald Trump, der nichts davon hielt, den Welthandel in geordneten Bahnen weiterzuentwickeln, und speziell den Deutschen sogar Autozölle androhte.

Dennoch gibt es weiterhin nicht viel Grund, auf weniger Abschottung und mehr Freihandel zu hoffen, im Gegenteil. Die Zeiten sind nicht danach, die politischen Prioritäten allerorten andere, zumal in der führenden Volkswirtschaft der Welt. Biden hat alle Hände voll zu tun, um die Pandemie zu überwinden und gesellschaftlich-kulturelle Brücken zu bauen zwischen seinen Wählern und den vielen Millionen Menschen, die nach wie vor Trump anhimmeln.

Angesichts dieser gewaltigen Herausforderungen wird er nicht vordringlich mit den Europäern über Chlorhühnchen oder Sojabohnen streiten. Umgekehrt haben auf dieser Seite des Atlantiks nicht nur die Deutschen derzeit größere Sorgen als die Vielfalt an der Fleischtheke oder im Gemüseregal. Und wo wenig Wählergunst zu gewinnen ist, werden Entscheider kaum politisches Kapital investieren.

Amerika gegen China

Viel bedeutender für die deutschen außenwirtschaftlichen Beziehungen bleibt hingegen die wachsende Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China, in der es um politischen, wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Einfluss auch jenseits der eigenen Landesgrenzen geht. Biden, aber auch seine Finanzministerin Janet Yellen und sein Außenminister Antony Blinken haben das schon deutlich gemacht. Dass sie besonnener vorgehen werden und sich enger abstimmen wollen mit traditionellen Verbündeten, macht es für Berlin und Brüssel übrigens nicht zwingend einfacher.

Die Europäer geben sich denn auch eher nüchtern. Gerade für viele deutsche Unternehmen ist China mittlerweile der wichtigste Absatzmarkt. Volkswagen, Daimler oder BMW sind attraktive Arbeitgeber, auch weil sie in Fernost viele Fahrzeuge verkaufen. Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben zuletzt bekräftigt, sich nicht in das Kräftemessen der beiden Riesen hineinziehen lassen und schon gar nicht für eine Seite entscheiden zu wollen.

Angesichts dieser Gemengelage ist es unwahrscheinlich, dass Berlin und Brüssel nach einem großen Wurf in den virtuellen und realen Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten streben. Vielmehr dürften sie nach Lösungen konkreter drängender Probleme suchen. Beispielsweise haben auch die Amerikaner großes Interesse daran, sich über den Umgang mit und die Speicherung von europäischen Daten zu einigen (Stichwort „Schrems II“).

Vielleicht verständigen sich beide Seiten darüber hinaus auch auf Standards für das, was im Internet erlaubt und verboten sein soll, oder welche Steuern international handelnde Unternehmen zahlen müssen. Hilfreich wäre das.

Mehr zum Thema 1/

Davon unabhängig ist der seinerzeit schon von Barack Obama an Deutschland und Europa herangetragene Wunsch, mehr für die eigene Sicherheit zu tun, nach wie vor auch wirtschaftlich gut begründbar. Wer schützt denn heute die globalen Handelswege auf dem Wasser und in der Luft, auf denen auch deutsche Waren überallhin gelangen? Wer verteidigt denn de facto die fortgeschrittensten Chip-Fabriken des Planeten, die in Taiwan und Südkorea stehen? Eben.

Schließlich scheint es angesichts der mittel- und langfristigen geopolitischen Risiken leider nötig, dass Deutschland und Europa in einzelnen Schlüsselbereichen weniger auf internationale Arbeitsteilung setzen – so wie alle anderen wirtschaftsstarken Regionen der Welt. Dazu zählen Halbleiter, Cloud-Dienste, modernster Mobilfunk oder zukünftige Zahlungssysteme. Als überaus nützlich dürften sich zudem neue Technologien erweisen, um Lieferketten haarklein nachverfolgen zu können.

Ja, die Abstimmungen mit den europäischen Partnern sind mitunter mühsam, auch die Deutschen hadern immer wieder mit „Brüssel“. Und doch bleibt das auch in diesen Fragen der Weg der Wahl – denn gerade wirtschaftlich gilt Henry Kissingers Ausspruch: Deutschland ist zu groß für Europa, aber zu klein für die Welt.