Die Ernüchterung kam schneller als gedacht: Die Juristen und Manager führender Halbleiterkonzerne in den Vereinigten Staaten haben in diesen Tagen die jüngst veröffentlichten Durchführungsbestimmungen des „Chips and Science Act“ zur Förderung der heimischen Chipindustrie durchgearbeitet. Und ihre ersten Analysen klingen nicht rosig. In einigen Unternehmen beginnen Debatten darüber, ob die Milliardensubventionen überhaupt der Mühe wert sind.

Noch im August vorigen Jahres hatte Intel-Chef Pat Gelsinger das Gesetz „das bedeutendste Stück industriepolitischer Gesetzgebung seit dem Zweiten Weltkrieg“ genannt. Tatsächlich markiert das mit großer Mehrheit und Stimmen aus beiden Parteien verabschiedete Paket den Beginn einer neuen Ära: die Ära der ungenierten Industriepolitik. Gut 53 Milliarden Dollar macht die amerikanische Regierung locker. 13 Milliarden Dollar stehen für Forschung und Entwicklung neuer Mikrochips bereit, 40 Milliarden für neue Fabriken.

Stimmungswandel unter Donald Trump

Dazu kommen bedeutende Steuernachlässe für Investitionen in die Ausrüstungen der Fabriken und zusätzliche steuerliche Anreize der Bundesstaaten und lokalen Regierungen, die Nachlässe auf Grundsteuern gewähren und Löhne subventionieren. Kein Zweifel, das ist ein Großexperiment, mit dem die Regierung von Präsident Joe Biden zeigen will, dass Industriepolitik die heimische Fertigung zu neuem Glanze führen kann. „Die Zukunft der Chipindustrie ist Made in America“, hatte Biden bei der Grundsteinlegung der Intel-Fabrik in Ohio beschworen.

Die stattlichen Summen für Chips verblassen allerdings noch hinter dem Inflation Reduction Act, der über zehn Jahre hinweg 370 Milliarden Dollar für die Förderung grüner Technologie bereitstellt – wenn das reicht. Die Fördersumme hängt stark von Steuergutschriften oder -nachlässen und ihrer Inanspruchnahme ab und ist nicht gedeckelt. Wenn viele die Förderungen attraktiv finden, kann sich das Volumen sogar verdreifachen. Das hält Goldman Sachs sogar für ziemlich realistisch: Die Investmentbank schätzt, dass das industriepolitische Großprojekt 1,2 Billionen Dollar kostet. Es ist, als ob eine Schleuse geöffnet wurde.

Der Ökonom John van Reenen nennt einen politischen und einen intellektuellen Grund für das Comeback der Indus­triepolitik. Verblichen ist der wirtschaftsliberale Zeitgeist, der sich staatliche Abstinenz wünscht und sein repräsentatives Destillat in Präsident Ronald Reagans Ausspruch fand: „Die Regierung ist nicht die Lösung für unser Problem, die Regierung ist das Problem.“ Laut van Reenen erodierte diese Vorstellung in Amerika infolge stagnierender Löhne und zurückgehender sozialer Mobilität. Der Stimmungswandel sei bereits unter Donald Trump deutlich geworden, zeige sich aber besonders in der Politik Joe Bidens.