Transatlantische Beziehungen : Deutsche Industrie hofft auf einen Neustart

„Die deutsche Industrie wünscht sich in den transatlantischen Beziehungen einen Neustart auf Augenhöhe.“

So formuliert es Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), am Montag, als die letzten Zweifel am Wahlsieg Joe Bidens ausgeräumt waren. Der BDI verknüpfte seine Hoffnungen sogleich mit einem ganzen Strauß an Forderungen: Kempf sagte, er erwarte von einem künftigen Präsidenten Biden, dass er das riesige Potential des transatlantischen Marktes ernst nehme. Die Vereinigten Staaten müssten endlich darauf verzichten, „Zölle unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zu erheben oder anzudrohen“.